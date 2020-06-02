CHP'li Öztunç, kadın cinayetleri için meclis araştırması istedi
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CHP'li Öztunç, kadın cinayetleri için meclis araştırması istedi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kadın cinayetlerinin nedenlerinin ortaya çıkarılması için meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP'li Öztunç, kadın cinayetleri için meclis araştırması istedi
02.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:58

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kadın cinayetlerinin nedenlerinin ortaya çıkarılması için meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, diğer CHP'li milletvekillerinin de imzasının bulunduğu meclis araştırması önergesinin gerekçesinde kadın cinayetlerinin Türkiye'de kangren haline geldiğini ve bu cinayetlere neredeyse her gün bir yenisinin eklendiğini belirtti. Son olarak Muğla'da Zeynep Şenpınar, Manisa'da Gülnur Kocabaş, Rize'de Rukiye Çerman ve Diyarbakır'da Nurcan Polat'ın erkekler tarafından öldürüldüğü ifade eden Öztunç, bu yılın 3 aylık döneminde 78 kadının öldürüldüğünü ifade etti.

Öztunç, TBMM'ye sunduğu meclis araştırma önergesinin gerekçesinde şunları kaydetti: "Ülkemizde kadınlar erkeklerin çeşitli bahaneleriyle her gün katledilmektedir. Bu katliamlar karşısında parlamentonun sessiz kalması düşünülemez. Bu bağlamda, toplumun vicdanını yaralayan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile mücadelede daha etkin yöntemlerin kullanılabilmesi, kadın cinayetlerinin nedenlerinin araştırılması ve önlenmesi adına alınacak olan tedbirlerin belirlenmesi ve buna yönelik caydırıcı yasal düzenlemelerin uluslararası normlar çerçevesinde yapılması amacıyla TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

Kaynak: DHA

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