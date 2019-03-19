CHP'li Öztunç, Dedelerinin Kim Olduğunu Osmanlı Arşiviyle Açıkladı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, dedelerinin askerlik yapmadığı ve ailesinin Kahramanmaraşlı olmadığına yönelik iddiaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın Osmanlı arşivinden çıkardığı fotoğraflarla açıklama yaptı.

CHP'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyerek son zamanlarda hakkında çıkan dedikodular nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'na ecdadının kim olduğunu sorduğunu söyledi. Öztunç, Milli Savunma Bakanlığı'nın Osmanlı arşivinden çıkardığı fotoğrafları göstererek dedelerinden İbrahim'in Bağdat'ta İngilizlerin cephaneliğini havaya uçuran Osmanlı askeri serçavuş olduğunu, diğer dedesi Oruç'un ise Maraş savunmasında çok sayıda düşmanı öldürdüğü için 'Kasap Oruç' olarak anılan bir Maraş Çetesi lideri olduğunu söyledi.

Dedelerinin kim olduğunu çok iyi bildiğini ancak resmi olması amacıyla bu başvuruyu yaptığını ifade eden Öztunç, "Kişi ecdadıyla vardır, insan ecdadıyla atasıyla, babasıyla dedesiyle vardır. Ecdatlarımız önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı da olsa, sayın liderler de olsun, Ak Parti'nin değerli Kahramanmaraş yöneticileri de olsun hepsi bunu söylerler 'Ecdat, ecdat' derler. Madem 'Ecdat' diyorsunuz o zaman ben ecdadımı açıklayayım" dedi.

'BÜYÜK DEDEM OSMANLI ASKERİ, KÜÇÜĞÜ MARAŞ ÇETESİ LİDERİDİR'

Bakanlık tarafından gönderilen evrakları gazetecilere gösteren Öztunç, o dönem soyadı olmadığı için kayıtlarda dedelerinin Piroğulları lakabıyla geçtiğini ifade etti. Öztunç, şunları söyledi:

"Babamın babası dedem İbrahim, Vilayeti Maraş, kazası ve nahiyesi Elbistan. Birliği; 79'uncu alay, 2'nci tabur, 1'nci bölük. Askere gidiş tarihi Mart 1327, dönüş tarihi Eylül 1334. Rütbesi Serçavuş, muallem piyade. Benim dedem, Osmanlı askeri olarak Arap Yarımadası'na gidiyor, İngilizlere esir düşüyor, 7 yıl esaret yaşıyor, en son İngiliz cephaneliğini Bağdat'ta patlatıp Osmanlı askeri arkadaşlarıyla birlikte dönüyor. Devlet dedeme muhtarlık veriyor Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 25 yıl muhtarlık yapıyor. Küçük dedem, babamın amcası, dedemin küçüğü Oruç, Kuvayi Milliyeci. Elbistan'da Kuvayi Milliye'ye Kılıç Ali paşa tarafından alınıyor, Maraş'a gönderiliyor. Zeytunlu'da çatışıyor, düşman kuvvetlerinden çok sayıda insanı savaş sırasında berteraf ettiği için 'Kasap' lakabı veriliyor. Kitaplarda dahi vardır 'Kasap Oruç' diyorlar. Maraş çetesinin liderlerindendir, Maraş savunmasına birebir katılıyor, Maraş savunmasından sonra Sivrihisar'a gidiyor. Sivrihisar'da İstiklal Savaşı'na katılıyor, gazi olup geliyor."

'BENİM ECDADIM BU, SİZDE ECDADINIZ AÇIKLAYIN'

Kendilerinde dedelerinin fotoğrafı olmadığını, Milli Savunma Bakanlığı'nın gönderdiği fotoğraflar sayesinde dedelerini gördüğünü ifade eden Ali Öztunç, "Ben böyle bir dedenin torunuyum. Benim dedem, Maraş savunmasının ünlü komutanlarındandır, kitaplarda vardır 'Kasap Oruç' diye geçer, açsınlar baksınlar. Bana iftira atan, dedikodu yapan benim ecdadım bu. Artık sıra sizde, siz de ecdadınızı açıklayın. Benim Kahramanmaraş'a sevdam atadan gelir. Atadan, dedelerimden gelir. Hiç kimse benim Kahramanmaraş'a olan sevdamı, atalarımın, ailemin bu topraklara olan sevdasını, vatan için, milletimiz için bayrağımız için, ezan için benim atalarımın mücadelesini görmemezlikten gelemez" dedi. - Kahramanmaraş

Kaynak: DHA