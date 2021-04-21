CHP'li Öztunç, Datça Kargı Koyu ile ilgili basın toplantısında konuştu Açıklaması
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CHP'li Öztunç, Datça Kargı Koyu ile ilgili basın toplantısında konuştu Açıklaması

CHP'li Öztunç, Datça Kargı Koyu ile ilgili basın toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı kararı ile 6 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Datça'daki taşınmazın çevre düzeni ile imar planı değişikliklerine onay verilmesi kararına ilişkin, "Bir sabah uyandık, Datça Kargı Koyu'nun...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı kararı ile 6 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Datça'daki taşınmazın çevre düzeni ile imar planı değişikliklerine onay verilmesi kararına ilişkin, "Bir sabah uyandık, Datça Kargı Koyu'nun birileri tarafından göz dikildiğini öğrendik. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Belli ki burayı talan edecekler." dedi.

Öztunç, Kargı Koyu'nda basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Datça ilçesinin Kargı Koyu'ndaki hazineye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek turistik tesis yapılmasının önünün açıldığını öne sürdü.

Datça'daki doğanın özelleştirildiğini belirten Öztunç, şöyle konuştu:

"Bir sabah uyandık, Datça Kargı Koyu'nun birileri tarafından göz dikildiğini öğrendik. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Belli ki burayı talan edecekler. Şu güzelim alana turistlik alan diye otel yapıp birilerine peşkeş çekecekler. Bu güzel doğayı Cumhurbaşkanı özelleştiriyor. Türkiye'nin benzer yerlerinde benzer mücadeleler veriliyor. Bu mücadelede biz size desteğiz ama asıl mücadeleyi Datça halkı verecek. Mücadele sürdükçe pes etmedikçe emin olun başarıya ulaşılacaktır."

Öztunç'a, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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