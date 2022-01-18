CHP'li Öztunç: "Afet riskleri azaltılmış dirençli kentler birinci önceliğimiz olmalı" - Haberler
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CHP'li Öztunç: "Afet riskleri azaltılmış dirençli kentler birinci önceliğimiz olmalı"

CHP'li Öztunç:
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, önceliğin afet riskleri azaltılmış dirençli kentler olması gerektiğini belirtti.

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, önceliğin afet riskleri azaltılmış dirençli kentler olması gerektiğini belirtti.

Öztunç, yazılı açıklamasında, Kayseri'de gerçekleşen deprem üzerine değerlendirmede bulundu.

Son aylarda yaşanan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Öztunç, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, afet ve risk yönetiminin ve tedbirlerinin hep güncel olması gerektiğini aktardı.

Son günlerde fay hatlarındaki hareketliliğin hızlandığını vurgulayan Öztunç, şunları kaydetti:

"AKP afet riskini, kentlerin rantına çökme aracı haline getirdi. Yani amacından saptırdı. Uzlaşmayla alamadığı taşınmazı afet gerekçesiyle acele kamulaştırmayla yurttaşın elinden alıyor, TOKİ ve yandaş müteahhitlerle mahallelere dalıyor. Hiçbir bilimsel rapora dayanmadığı için iptal edilen onlarca riskli alan ilanı söz konusu. On binlerce yoksulu bu yolla yerinden etti."

Öztunç, geçen yıl CHP Afet ve Aşırı Doğa Olayları Politika Belgesi'ni yayınladıklarını hatırlatarak, "Afet riskleri azaltılmış dirençli kentler birinci önceliğimiz olmalıdır. Kentlerde fay hatları ile depreme ve aşırı doğa olaylarına karşı hassas ve dirençsiz bölgelerdeki yapılaşmalardan öncelikli olarak kaçınılmalı, bilimsel ve objektif verilere göre hazırlanan raporlara dayanarak afet riski tespiti yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Türkiye, Kayseri, Politika, Haber

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