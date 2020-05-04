CHP'li Öztrak: Yönetimi belirlemede tercih hakkı, aziz milletimizde
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CHP'li Öztrak: Yönetimi belirlemede tercih hakkı, aziz milletimizde

CHP'li Öztrak: Yönetimi belirlemede tercih hakkı, aziz milletimizde
04.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "İyi bir yönetimle bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "İyi bir yönetimle bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Yönetimi belirlemede tercih hakkı tertemiz oylarıyla bir tek aziz milletimizdedir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında basın toplantısı düzenleyen CHP'li Faik Öztrak, koronavirüs salgınıyla mücadelede, hem dünyada hem de Türkiye'de belli bir aşamaya gelindiğini kaydetti. Öztrak, artık 'salgından çıkış' ve 'yeni normalleşme' stratejilerinin konuşulmaya başlandığını belirterek, "CHP olarak biz de hayatın bir an önce normalleşmesini elbette arzuluyoruz. Ancak sağlık çalışanlarımızın, günlerdir evinde oturarak, işinden, gelirinden olan insanlarımızın fedakarlıkları sorumsuz bir çıkış stratejisiyle heba edilmemelidir. Dünya salgından çıkış sürecindeyken biz 2'nci salgın dalgasına yakalanırsak bunun yol açacağı can kayıpları ve kaçıracağımız ekonomik fırsatlar çok büyük olacaktır" diye konuştu. 

'TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK ÜLKE'

Sözcü Öztrak, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve genel merkezin koordinasyonuyla başta partisinin 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere tüm belediyelerin canla başla çalıştığını belirterek, "Milletimizin umutsuzluğa kapılmasına yer olmadığını, milletimizin çaresiz olmadığını verdikleri hizmetlerle gösteriyorlar. Ellerindeki sınırlı kaynaklarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti veriyorlar, verecekler. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu devlet çok büyük bir devlettir. İyi bir yönetimle bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Yönetimi belirlemede tercih hakkı tertemiz oylarıyla bir tek aziz milletimizdedir" dedi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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