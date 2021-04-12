CHP'li Öztrak: Yoğun bakım servisleri alarm veriyor

CHP'li Öztrak: Yoğun bakım servisleri alarm veriyorCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hastanelerde her 100 ağır hastadan neredeyse 10'unu yitiriyoruz.

CHP'li Öztrak: Yoğun bakım servisleri alarm veriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hastanelerde her 100 ağır hastadan neredeyse 10'unu yitiriyoruz. Salgının başından beri bu oranları ilk kez görüyoruz. Dün Sayın Genel Başkanımız yoğun bakım doktorlarıyla bir toplantı yaptı. Hastanelerde yoğun bakım servisleri alarm veriyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında, Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, geçen hafta yurttaki gezilerine devam ettiklerini belirterek, "Başta Sayın Genel Başkanımız, CHP'nin tüm yöneticileri, milletvekilleri, memleketimizin dört bir yanını dolaşmaya devam etti. Sayın Genel Başkanımız Sinop ve ilçelerindeydi. Milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı Yalova'daydı, bir kısmı Karabük'teydi, bir kısmı Kars'taydı, bir kısmımız da CHP Ekonomi Masası olarak, Malatya ve Adıyaman'daydık. Gittiğimiz yerlerde, milletimizin dertlerinin, sıkıntılarının artık dayanılmaz hale geldiğini ve milletimizin mübarek ramazan ayına hak etmediği bir çaresizlik duygusu içinde girdiğini gördük" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Öztrak, Türkiye'de salgının ciddi bir şekilde etkilerinin görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Günlük vaka sayıları 50-55 bin civarına yerleşti. Her gün yaklaşık 250 vatandaşımızı, 250 canımızı kaybediyoruz. Vefat, ağır hasta oranları maalesef rekor kırıyor. Hastanelerde her 100 ağır hastadan neredeyse 10'unu yitiriyoruz. Salgının başından beri bu oranları ilk kez görüyoruz. Dün Sayın Genel Başkanımız yoğun bakım doktorlarıyla bir toplantı yaptı. Hastanelerde yoğun bakım servisleri alarm veriyor. Salgında üçüncü dalgayla karşı karşıyayız. İlk iki dalgayı, sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayretleriyle göğüsledik. Ne yazık ki bu son dalgayı yorgun bir sağlık ordusuyla karşılıyoruz" dedi.

'AŞI ELİMİZDEKİ EN GÜÇLÜ SİLAH'

Dün Çinli yetkililerin aşıların etkinliğinin düşük olduğunu ve bunun bir sorun olduğunu açıkladıklarına işaret eden Öztrak, "Çin aşılarını, biz dahil 22 ülke kullanıyor. Bu aşılar için bugüne kadar, Brezilya yüzde 50,4, Endonezya yüzde 65,3, Türkiye ise yüzde 83,5 etkinlik oranı açıkladı. Aşı bu salgına karşı halen elimizdeki en etkili silah. Sayın Genel Başkanımız ve sırası gelen tüm arkadaşlarımız gittiler, Çin aşılarını yaptırdılar. Yurttaşlarımız da aşılarını mutlaka yaptırmalı. Ancak Çinli yetkililerin açıklamalarıyla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı ve görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayan Bilim Kurulu'ndan mutlaka kapsamlı bir izahat bekliyoruz. Biz tek aşıya bağımlı kalmanın riskini gördüğümüz için aşı tedarikinde kaynak çeşitliliğinin gerekliliğini ısrarla vurguladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı