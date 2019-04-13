CHP'li Öztrak: Yeniden Seçim ile Ülkenin Ufkunu Karartmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süreciyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Öztrak, "Yeniden seçim gibi sorumsuz sözlerle ülkenin ufkunu daha fazla karartmamak gerekir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin itiraz sürecini değerlendirdi. Öztrak, süreçle ilgili YSK'ya tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade ederek, "Kurumların ve sistemin çalışması, zorbalığın önünü keser. Yoksa puslu havaları seven birtakım aç kurtlar, milletin hakkını, hukukunu kapmaya çalışırlar. Biz YSK'ya tarihi sorumluluğunu millet huzurunda bir defa daha hatırlatıyoruz. Kanunlarımız açıktır. YSK'nın önceki kararları ve içtihatları da ortadadır. Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul'da seçimin galibi millet iş birliğinin ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'dur" diye konuştu.

'YSK PRİM VERMEMELİ'

Öztrak, YSK'nın süreci haksız hukuksuz itirazlarla ve yeri geldiğinde zorbalıkla geciktirmeye çalışanlara prim vermemesi gerektiğini söyledi.

'MİLLETİN MESAJINI ARTIK KABULLENİN'

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanının Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade eden Öztrak, "Bunu hazımsızlık konusu yapanlara açık tavsiyemiz ise milletin mesajını artık kabullenmeleridir. İktidarın sözcüleri milli irade ile nikah kıydıkları iddiasındadır. O zaman milletin kaldırıp yüzlerine attığı nikah yüzüğünü artık gurur meselesi yapmamalıdırlar. Millete musallat olup, daha fazla huzursuz etmeyin. Siyasette var olmak istiyorlarsa, milletle kavga etmeyi bıraksınlar. 'Milletin gönlünü yeniden nasıl kazanırız' diye düşünmeye şimdiden başlasınlar" dedi.

'EKONOMİ İYİ DEĞİL'

Türkiye'nin ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyerek konuşmasına devam eden Öztrak, "Yatırımcılar, hukukun olmadığı, seçimle gelip seçimle gitmemek için direnen bir iktidarın bulunduğu bir ülkeye paralarını getirmek istemezler. Paralarını o ülkeye emanet etmezler. Biz bu uyarıları yapıyoruz" dedi.

'YENİDEN SEÇİMLE ÜLKENİN UFKUNU KARARTMAYIN'

İstanbul seçimlerinin tamamlanıp bittiğini vurgulayan Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Yeniden seçim gibi sorumsuz sözlerle ülkenin ufkunu daha fazla karartmamak gerekir. Milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatası artık bir an önce verilmelidir. Bundan önceki yerel yönetim seçimlerinde ülkemizin yüzde 25'inde belediye hizmeti veren CHP'ye milletimiz şimdi nüfusun yüzde 45'ini emanet etmiştir. Gerçek budur. Onun dışındakiler kendi değerlendirmeleridir. Bizim belediye başkanlarımızı çalıştırmayacaklarını mı söylüyorlar; siz hiç merak etmeyin. Millet onları oraya getirdiyse, onların ellerini tutanlara da eğer tutarlarsa bundan sonraki seçimde gereken cezayı keserler."

'SÜREÇ UZADIKÇA TEDİRGİNLİK ARTIYOR'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK kararının sürekli geciktiğini belirterek, "Aslında YSK'nın daha önceki itirazlarına baktığımız zaman burada verilecek olan karar açık ortadadır. Bu uzadıkça da tedirginlik artıyor. Sadece siyasi, sosyal tedirginlik değil, ekonomik olarak da tedirginlik artıyor. Yapmayın bunu. Ne milletin, ne işletmelerin, ne çalışanların, ne köylünün, ne çiftçinin, ne esnafın artık bu işleri taşıyacak gücü kalmadı" dedi. - Ankara

Kaynak: DHA