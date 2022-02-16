CHP'li Öztrak: Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Bu bakımdan Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi tarihi bir olaydır, gelişmedir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yönetilemez hale geldiğini savundu. Elektrik ve akaryakıt zamlarının geri alınmasını isteyen Öztrak, "Temel gıdada KDV'nin indirilmesi tabii ki olumlu. Ancak yeterli değil. Mutfaklardaki yangın, korkunç bir hızla büyüyor. Sadece ekmeğe gelen son zamlar gıdadaki KDV indiriminin etkisini aldı götürdü. Mutfaktaki yangın tarladan başlayıp sofraya kadar uzanıyor" diye konuştu.

"Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Bu bakımdan Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi tarihi bir olaydır, gelişmedir. Milletimizin tarihi özlemini yansıtmaktadır. Tek kişilik ucube rejimi sandıkta değiştirmeye amaçlayan farklı partilerin birlikteliği, tüm dünya demokrasileri için de çok önemli bir deneyim olacaktır. Ülkemiz siyasi tarihinde, mevcut ana damarların bir masa etrafında toplanması, siyaset tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin ortak geleceğinin inşası karşıtlıklar üzerinden değil, ortak beklentiler, istişare ve uzlaşıyla olacaktır. Ahlatlıbel'de verilen fotoğraflar, Türkiye'nin ortak geleceği için umut veren fotoğraflardır. Millet İttifakı'nın ülkemizin tüm sorunlarını aşacağına inanıyoruz."

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ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel