CHP'li Öztrak: Türkiye'yi 3 'yeni' ile düzlüğe çıkaracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'yi 3 'yeni' ile düzlüğe çıkaracağız; yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'yi 3 'yeni' ile düzlüğe çıkaracağız; yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 'Zeytin Dalı' harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile dün Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ile Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Öztrak, "Ekonomiyi o kadar kırılgan hale getirdiler ki yanlış her sözün faturası da milletimize çok ağır çıkıyor. Yöneten düşünmeden konuşuyor, faturayı milletimiz ödüyor. Prompter dışına çıktıkça dolar uçmaya başladı" diye konuştu.CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece 'Millet İttifakı'nı değil demokrasiyi de hedef almaya başladığını savunarak, "Korkunun ecele faydası yok. Milletimiz sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Biz de hazırız. Türkiye'yi 3 'yeni' ile düzlüğe çıkaracağız; yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar. Ülkemizin ufkunu açacağız. Eski tartışmalara, olumsuz siyasete 'dur' diyeceğiz. İnsanlarımızı birleştireceğiz, kucaklaşacağız, sarılacağız, barışacağız. Daha çok demokrasi, hoşgörü ve şefkat olsun, istiyoruz. Farklı fikirlere herkes saygı duysun, istiyoruz. Yol bulmak kolay, gönül bulmaya hazırız. Vakit, bu iktidara veda etme vaktidir. Vakit tamam; seçim zamanıdır bu zaman" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı