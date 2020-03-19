CHP'li Öztrak: "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› CHP'li Öztrak: "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve... - Haber
Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, İtalya, Politika

CHP'li Öztrak: "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve...

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve uygulamak zorundayız. Bunun için ailelere, insanlara, şirketlere ve devleti yönetenlere büyük görevler düşüyor.

19.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:30
CHP'li Öztrak:

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve uygulamak zorundayız. Bunun için ailelere, insanlara, şirketlere ve devleti yönetenlere büyük görevler düşüyor. Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, dün Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü olduğunu hatırlatarak, "Bu toprakların evlatları bundan 105 yıl önce gönüllerindeki vatan sevgisiyle Çanakkale'de büyük bir zafer kazandı. Ülkemizin temelinde yatan ruh Çanakkale'de emperyalizme boyun eğmeyen birlik ve beraberlik ruhudur. Bu vesileyle Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Korona virüsün başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkilediğini aktaran Öztrak, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya Kovid-19 virüsünden etkilenen insanların sayısı 191 bine ulaştı. Virüsten kaynaklı ölümlerin sayısı ise 7 bin 800'ü aştı. Türkiye'de de kritik eşik olan yüz vaka sınırını aştık. Ülkemizdeki vaka sayısı dün itibarıyla 191 oldu. Virüsten dolayı iki vatandaşımızı kaybettik. Kaybettiğimiz iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalığın daha hızlı yayılmaması ya da hastaların sağlığına kavuşması en büyük dileğimizdir. Alınan tedbirlerle virüsün Türkiye sınırına girmesini geciktirdik ancak virüs artık Türkiye'de. Başlangıçta iyi götürülen süreçte giderek eksiklikler dikkat çekmeye başlıyor. Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve uygulamak zorundayız. Bunun için ailelere, insanlara, şirketlere ve devleti yönetenlere büyük görevler düşüyor. Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Küresel korona salgınının insanların sadece canını değil, işini ve aşını da tehdit ettiğini söyleyen Öztrak, "Elbette ailelerin canı her şeyden kıymetli ancak insanların yaşama tutulmasını sağlayan işlerini de korumak gerekiyor. Dünya ekonomisi daha önce görmediğimiz bir durumla karşı karşıya. Bir yanda küresel üretim değer zincirleri darmadağın olurken, diğer yandan küresel tüketim ve yatırım da düşüyor. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları sistemi ayakta tutabilmek için para musluklarını sonuna kadar açıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin korona virüs salgınına kırılgan bir ekonomik yapıda yakalandığını belirten Öztrak, "Kaptanın iyisi fırtınalı sularda belli olur. İyi kaptan hem mürettebatı hem de yolcuları yatıştırıp güven verir. Gemidekilerin psikolojisini fırtınada sağlam tutar, sonra da gemiyi fırtınanın içinden çekip çıkarır. 100 milyar liralık paket dediler. Açıklanan paket bellentinin uzagındaydı

Toplantıda CHP Ekonomi Masası Üyesi ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de CHP Ekonomi Masasının hazırladığı tedbirler çerçevesinde TBMM'ye sunulacak yasa teklifini kamuoyu ile paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haber
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak Haber
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Yalın Emrah Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: CHP'li Öztrak: "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:16:07. #1.14#
title