CHP'li Öztrak Türkiye, bahar havasını iyi değerlendirmek zorunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, S-400 hava savunma sistemi tartışmasıyla ilgili, "ABD'den yansıyan bahar havasının çok uzun sürmeyebileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye, bu bahar havası dönemini iyi değerlendirmek zorunda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına değindi. Haziranda enflasyonun, tüketici fiyatları bazında önceki aya göre, binde 3 oranında arttığını belirten Öztrak, yıllık enflasyonun da yüzde 15,7 olduğunu söyledi. Öztrak, 15,7'lik enflasyon ile Türkiye'nin, dünya enflasyon liginde hala 112'nci sırada olduğunu kaydetti.

CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısında, üyelerin 13 bin lira olan maaşının 18 bine çıkarıldığını söyledi. Öztrak, "Artış yüzde 40 oldu. Memur emeklisine yüzde 6, Bağ-Kur/SSK emeklisine yüzde 5, Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40. Burada adalet yok. Hangi hesaba göre yüzde 40? Bunu sorguladığımızda bazıları buna 'edepsizlik' diyor. Bu maaşlar, milletin devlete ödediği vergilerden karşılanıyor. Dolayısıyla bu maaşlara neden yüzde 40 zam yapıldığının, kurulun hangi görevleri nedeniyle bu maaşları aldığının açıklanması gerekiyor. Kaldı ki bu kurul üyelerinin hepsinin emekli maaşları var. Onların emekli maaşları da TBMM başkanlarının emekli maaşlarına eşit" diye konuştu.

'ZAMANINDA YAPSALAR, ZAMLAR DAHA YÜKSEK OLACAKTI'

CHP'li Öztrak, TÜİK tarafından Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin açıklanmasıyla birlikte emekli ile memur zam oranlarının da belli olduğunu hatırlattı. Öztrak, "Yapılması gereken maaş artışı, ne yüzde 5 ne yüzde 6. Yüzde 5'in içinde çay fiyatı, benzin fiyatı, şeker fiyatı yok mu? 6 ayda toz şeker fiyatı binde 5, kesme şeker fiyatı yüzde 2,2, çay fiyatı da bu endekslerde yani vatandaşın maaşını belirleyen bu ilk 6 aylık dönemde yüzde 6,8 azalmış. Geçen ayın sonunda şekere yüzde 16, çaya yüzde 15 zam yapıldığını biliyoruz. Ama burada TÜİK'in rakamlarına bakarsanız azalmış. Bu zamları eğer ay sonuna kaydırmayıp doğru düzgün ihtiyaç duyulduğu zamanda yapmış olsalardı bugün vatandaşın yani emeklinin, memurun maaşına yapacakları zam çok daha yüksek olacaktı. Dolayısıyla burada da hak yemişlerdir" dedi.

'BAHAR HAVASI İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ'

Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmeyi de değerlendiren CHP'li Öztrak, şunları söyledi:

"Aslında Trump, 'S-400'leri alırsanız Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayız' demedi. Sadece dedi ki 'Türkiye'ye haksızlık yapıldı. Erdoğan benim adamım, ben ne istersem yapıyor. Rahibi bırak, dedim bıraktı. Dolayısıyla kendisiyle devam etmekte yarar görüyorum' anlamına gelecek birtakım sözleri sarf etti. Ama Beyaz Saray'dan bu açıklamaların hemen arkasından bir açıklama geldi ki bu yaklaşımı çok fazla teyit etmiyor. Onlar da dedi ki 'Başkan Trump, Türkiye'yi S-400'lerin alınmaması konusunda ikna etmeye çalıştı'. Dün Türkiye'ye Senatör Graham geldi. O da 'Eğer bu yaptırımların devreye girmemesini istiyorsanız Türkiye S-400'leri aktive etmemeli, bunların yerine NATO ile uyumlu Patriot füze bataryalarını getirmeli. Eğer S-400'leri aktive ederlerse Amerikan yasaları kapsamında yaptırım uygulanır' dedi. Böyle baktığımız zaman oradan yansıyan bahar havasının çok uzun sürmeyebileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye, bu bahar havası dönemini iyi değerlendirmek zorunda."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak'ın açıklaması

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA