CHP'li Öztrak: Terör örgütleriyle yakınlık içinde olmayız

04.11.2019 16:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Terör örgütleriyle bağımız olmaz, terör örgütlerine desteğimiz olmaz, terör örgütleriyle hiçbir şekilde masaya oturmayız. Terör örgütleriyle hiçbir zaman yakınlık içerisinde olmayız" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: DHA