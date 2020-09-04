CHP'li Öztrak: Salgın yönetimi şeffaf değil CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Salgın yönetimi şeffaf değil. Uzmanlar verilere ulaşamıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Salgın yönetimi şeffaf değil. Uzmanlar verilere ulaşamıyor. Bu nedenle salgınla ilgili sağlıklı bir modelleme yapılamıyor" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, salgında vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Dünyada salgın ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde başlamıştı. Şimdi uzmanlar Ankara'nın salgında yeni Wuhan olduğunu söylüyor. Açıklanan rakamlar TÜİK'in rakamlarına döndü. Yayımlanan rakamlara kimse inanmıyor. Salgın yönetimi şeffaf değil. Uzmanlar verilere ulaşamıyor. Bu nedenle salgınla ilgili sağlıklı bir modelleme yapılamıyor. Doğru dürüst bir mücadele stratejisi oluşturulamıyor. Bilim Kurulu'nun bir rolü yoksa bu kurul niye kuruldu? Bu dönemde, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Ancak ön cephede savaşan sağlık ordumuzda, kayıplar ve yılgınlık giderek artıyor. Hastanelerimizde hemşire ve hasta bakıcı sayılarında, ciddi bir açık var" diye konuştu.

Şehir hastaneleri kurulurken kapatılan hastanelerin yeniden açılmasının konuşulduğunu hatırlatan Öztrak, "İlaç ve tıbbi malzeme dağıtımında ciddi sıkıntılar var. Tıbbi malzemelerde çok ciddi fiyat artışları var. Korona testlerinde standart bir fiyat yok. Başta üniversite hastanelerimiz olmak üzere hastanelerimiz borç batağında. SGK, özel hastanelere ödeme yapamıyor. Bu nedenle, özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin kullanılamadığını duyuyoruz. Tıp teknolojisi üreticilerinin kamudan 16 milyar liralık alacağı var. Tüm bu sorunlar sahipsiz kalmış durumda" dedi.' TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK ZORUNDADIR'Öztrak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime de değinerek, "Doğu Akdeniz'de gemilerimiz, askerlerimiz canla başla ulusal haklarımızı korumaya çalışıyor. Peki, soruyoruz askerimizin omuzundaki yükü hafifletmek için hangi diplomatik veya siyasi girişimlerde bulundular? Tam aksine Mehmetçiğimizin sırtından iç politikada siyasi rant devşirmeye çabalıyorlar. Dilimizde tüy bitti; Mısır'la oturun, anlaşın, bölge ülkeleriyle uzlaşın, Doğu Akdeniz'den çıkan doğal gazı Türkiye üzerinden geçirecek adımları atın' dedik. 'Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumanın, Suriye'de barışı sağlamanın yolu, Ankara ve Şam arasından geçer' dedik. Dinlemediler. Türkiye dış politikada fabrika ayarlarına geri dönmek zorundadır. Nedir o ayarlar? 'Yurtta sulh, cihanda sulh'. Önce içeride, sonra da dışarıda sulh ve sükünu sağlamak. Türkiye'miz elbette güçlü kaslara yani güçlü bir orduya sahip olmak zorundadır; ama bu tek başına yetmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA