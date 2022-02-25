CHP'li Öztrak: Rusya saldırısının diplomasiyle sonlandırılmasından yanayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Rusya'nın saldırısının, caydırıcı güç üzerine inşa edilecek diplomasiyle sonlandırılmasından yanayız. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınması gereğinin altını bir kere daha özenle çiziyoruz" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatta sivillerin çaresiz olduğunu belirtti. Avrupa'nın ortasında insanların öldüğünü söyleyen Öztrak, "Ukrayna'da aileler, siviller çaresiz, gözleri yaşlı bekliyor. Büyük bir insani krizin başlangıcındayız. Bu krizin ana aktörleri Karadeniz'i paylaştığımız komşularımız. En önemli ekonomik ve ticari ortaklarımız arasındalar. Bölgemizde istikrar ve barış büyük tehdit altında. En önemlisi de bu saldırı, dünyanın en büyük nükleer gücüne sahip NATO ittifakına dahil ülkelerin sınırlarında gerçekleşiyor. Hiç şüphesiz, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel savaş riskinin zirve yaptığı en sıkıntılı dönemlerden birini yaşıyoruz" dedi.

Öztrak ayrıca CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA liderlerinin pazartesi günü bir araya geleceğini hatırlatarak, "6 Genel Başkan'ın atacağı ortak imza, ülkemiz için bir dönüm noktası olacaktır. Memleketimizin üstündeki karanlık bulutlar dağılmaya başlayacak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının güneşi, ufukta parlayacaktır. Biz hazırız, milletimiz hazır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel