ANKARA-CHP'li Öztrak Partileri millet açar millet kapatır
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ANKARA-CHP'li Öztrak Partileri millet açar millet kapatır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP'li Öztrak: Partileri millet açar millet kapatırCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hangi parti olursa olsun partileri millet açar millet kapatır" dedi.

CHP'li Öztrak: Partileri millet açar millet kapatır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hangi parti olursa olsun partileri millet açar millet kapatır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'nin amacının kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti engellemek olduğunu söyledi. Öztrak, "Böyle bir sözleşmeden tek bir imzayla çıkmak, en çok kimi cesaretlendirir; elbette kadın ve çocuk katillerini. Son bir haftada 9 kadın cinayete kurban gitti" dedi.

Öztrak, Tekirdağ'da okulda bulunan Atatürk büstüne yönelik saldırılara tepki göstererek, "Dün milletvekili olduğum Tekirdağ'da okullardaki Atatürk büstlerine, heykellerine planlı, organize saldırılar yapıldı. Biz CHP olarak bu hain saldırıları lanetliyoruz. Sorumluların biran evvel yargının önüne çıkarılmasını ve bu alçak eylemin tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz. Biz bu müessif olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Öztrak, 'Yargıtay'da kapatma davası açılan HDP'ye ilişkin bir ceza çıkarsa bu kapsamda CHP hangi yolu izleyecek' şeklindeki soru üzerine, "CHP olarak bizim parti kapatılması konusundaki tavrımız bellidir. Hangi parti olursa olsun partileri millet açar millet kapatır" ifadesini kullandı.

ANKARA-CHP'li Öztrak Partileri millet açar millet kapatır
ANKARA-CHP'li Öztrak Partileri millet açar millet kapatır
ANKARA-CHP'li Öztrak Partileri millet açar millet kapatır
ANKARA-CHP'li Öztrak Partileri millet açar millet kapatır
ANKARA-CHP'li Öztrak Partileri millet açar millet kapatır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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