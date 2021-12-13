CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Dolar bugün 14 lirayı geçti. Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın, karşısında pul olmadığı, dünya üzerinde tek bir para birimi kalmadı" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak toplantı sonrasında açıklama yaptı. Öztrak, dün Ankara'da 'barınamıyoruz' eylemi yapmak isteyen gençlerin gözaltına alındığını hatırlatarak, ev veya yurt bulamayan öğrencilerin böyle bir eylem yapmasının suç olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Ekonomi değerlendirmelerinin ardından erken seçim çağrısında bulunan Öztrak, "Yepyeni, birinci kalite kumaştan, güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini, istişareyle dikmeliyiz. Bu yeni elbisenin terzisi de tabi ki bizzat milletimiz olacak. Biz hazırız. Milletimiz de hazır. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Kalpleri dağınık olanların, akılları birleştirilemez. Biz kalpleri de, akılları da birleştireceğiz. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz. Bu ülkede Cumhuriyeti hep beraber, omuz omuza, gerçek demokrasiyle taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

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Kaan ULU/ANKARA, -