CHP'li Öztrak: Milletvekillerin kimliğine göre fezleke, adalet duygusunu incitir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlanmasıyla ilgili, "Savcıların, milletvekillerin kimliğine göre fezleke düzenlemeleri, adalet duygusunu incitir. Hukuk önünde herkes eşittir. Çifte standart olmaz" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk özgürlüğün, bağımsızlığın, vatan sevgisinin, aydınlanmanın, cumhuriyetimizin ve ulusumuzun sembolüdür. Ebedi istirahatgahı Anıtkabir'dir. Ebedi ikametgahı ise ulusumuzun kalbidir. Atatürk ve onun ilkeleri, ulusumuzun, cumhuriyetimizin çimentosudur. Atatürk'ün ebedi genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları olarak, bu gerçeğin her geçen gün daha iyi anlaşılmasından, elbette son derece bahtiyarız" diye konuştu.

Haber : Kaan ULU/ ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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