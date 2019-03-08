CHP'li Öztrak: Milletimiz Nifak Tohumları Ekilmesinden Yoruldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu, kavga etmekten sıkıldı. Sakinlik istiyoruz, iş yapılsın istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Kadir Albayrak'ın tanıtım toplantısına katıldı. CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ile ilçe belediye başkan adaylarının da bulunduğu toplantıda konuşan Öztrak, vatandaşların gerginlikten bıktığını belirterek, "CHP, İYİ Parti bir araya gelip işbirliği içine girdiler. Bu işbirliğinin daha büyük devamı var. Sandıkta büyük Millet İttifakı'nın temellerini atan bir işbirliği bu. Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu, kavga etmekten sıkıldı. Sakinlik istiyoruz, iş yapılsın istiyoruz. Belediyelerimiz hizmet yapsın istiyoruz, bunlar tartışılsın istiyoruz, bunlar tartışılmıyor. Kendilerinden olmayan herkese demediklerini bırakmıyorlar" diye konuştu.

Önceki iktidarların domates satıp fabrika satın aldığını söyleyen Öztrak, "Bundan önceki iktidarlar domates satarlardı, fabrika kurarlardı. Bunlar fabrika satıp, dışarıdan domates alıyor. Geldiğimiz yer bu. Bu milletin ağır sanayi hamlesinin en önemli taşlarından biri olan milli harp sanayimizin göz bebeği Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı kalkıyorlar Katar ordusuna peşkeş çekmek istiyorlar. Ondan sonrada bize yerlilik ve millilik dersi veriyorlar. Sevsinler sizin yerliliğinizi de milliliğinizi de. Millet burada, millilik burada, yerlilik burada adı da Millet İttifakı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden almasına da değinen Öztrak, "Buradan Kadir başkanıma da soruyorum; Türkiye'nin herhangi bir yerinde reislerinin metal yorgunu deyip de bazı belediye başkanlarını görevden aldığı AKP'li iflas etmiş belediyecilik anlayışına Tekirdağ'ı bırakacak mıyız? Tekirdağ'da bütün ilçe belediyelerini ve büyükşehri biz yönetiyoruz. Şimdi söyleyeyim size sırada Ankara var, sırada Antalya var, sırada Denizli var, sırada Adana var, sırada Mersin var, sırada İstanbul var. Yerel seçimlerin ardından zafer değil, başarıyı kutlayacağız. Önümüzdeki dönemde CHP'nin insani gelişmişlikte en yüksek seviyede hizmet veren belediyecilik anlayışı Türkiye'nin tüm illerinde İYİ Parti'yle birlikte uygulamaya geçecek. Göreceksiniz 31 Mart'tan sonra Mart'ın sonu bahar olacak. Başarıyı kutlayacağız, arkadaşlar çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Biz AK Parti'ye oy veren MHP'ye oy veren, bizim dışımızdaki bütün partilere hiçbir seçmenimizi düşman olarak görmüyoruz, hepsinin oyuna talibiz" diye konuştu.

- Tekirdağ

Kaynak: DHA