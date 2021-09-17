CHP'li Öztrak: Millet İttifakı içinde bu konular sorun yaratmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı içindeki cumhurbaşkanlığı aday tartışmalarıyla ilgili, "Genel başkanımız da sayın Akşener de bu konuda fikirlerini ifade ederken, konunun Millet İttifakı'nın iktidarının önünü tıkamayacağını açık seçik söylüyorlar. Millet İttifakı içinde bu konular sorun yaratmaz" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına eski başbakan Adnan Menderes'i anarak başlayan Öztrak, "Bugün 9'uncu başbakanımız rahmetli Adnan Menderes'in vefatının 60'ıncı yılı. Ne milli iradeye yapılan müdahaleleri ne de milletin seçtiklerinin siyaseten idamını ne milletimiz ne de bizler içimize sindiremeyiz, kabul edemeyiz. Vefatının yıl dönümünde rahmetli Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle ilgili 'çıplak semazen' tartışmalarına ilişkin "Bir kere İzmir Büyükşehir belediyemizin yaptığı bir açıklama var, 'Bu sema değil modern danstı' diyor. Ben şunu anlamıyorum; çocuklarımız yurt bulamıyor, Tekirdağlı hemşehrim borç yüzünden canına kıyıyor, bazılarının derdi de kim nerede çıplak dans etmiş o. Bunlar milletten iyice koptular. Bıraksınlar bu boş gündemleri. Milletin derdiyle uğraşsınlar. Milletimizin sıkıntısı büyük" dedi.