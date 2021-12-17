CHP'li Öztrak: Merkez Bankası'nın müdahalesi çare olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın bugün 5'inci kez piyasaya müdahale ettiğini hatırlatarak, "Bu çare olur mu? Olmaz. Dibi delik kova suyu tutmaz" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dün TL cinsinden kullanılan kredilerin amaca aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik ilgili kurumlara talimat verdiğini anımsattı. Öztrak, "TL cinsinden kullandırılan kredilerin, amacına aykırı işlemlere konu edilmesi ne demek? Eğer serbest piyasa ekonomisiysek, kredi özel bir amaca dönük olarak doğrudan devlet tarafından verilmiyorsa devlet tarafından sübvanse edilmiyorsa, ne şekilde kullanıldığı ancak konusu suçsa devleti ilgilendirir. Tüm kredilerle ilgili getirilen bu düzenlemenin amacı nedir? Kredinin amacına uygun kullanılmaması da ne demek? Amaca aykırı kullanımı hangi kanunla yetkiyle BDDK belirleyecek? Kime abanın altından sopa gösteriyorsunuz?" dedi.

CHP'li Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesinin hükümeti çaresiz bıraktığını, asgari ücret artışında TÜİK hesaplarının dikkate alınmadığını söyledi. Asgari ücretin yüzde 50'nin üzerinden artırıldığını belirten Öztrak, "Demek ki enflasyon en az yüzde 50. Dün asgari ücret belirlenmesinin ardından dolar kuru artmaya devam etti. Bugün benzinde, mazotta rekor zam haberler i gelmeye başladı. Erdoğan bu yanlış politikalarda ısrar ettikçe paramız pul olmaya, enflasyon azmaya, milletimiz hayat pahalılığına ezdirilmeye devam edecek. Artan hayat pahalılığıyla yetersiz asgari ücret zammı yılın ilk 6 ayı dolmadan yok olmaya mahkumdur. Böyle giderse asgari ücret artışlarının 3'er ayda bir yapılması gerekecek. Aksi takdirde emekçilerimiz köle hayatı yaşayacak" dedi.

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Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA, -