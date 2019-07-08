CHP'li Öztrak: Merkez Bankası bağımsızlığı tabutuna son çivi çakıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Murat Çetinkaya'nın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili, "Merkez Bankası bağımsızlığı tabutuna, 6 Temmuz itibarıyla son çivi çakılmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Öztrak, Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'nin farkındalık oluşturmak için başlattığı 'mavi kurdele' kampanyasına destek vermek için koluna bağladığı mavi kurdele ile kürsüye çıktı. Çocukların kötülükten, şiddetten uzak yetişmelerine, istismara maruz kalmamalarının önemine vurgu yapan Öztrak, çocuk istismarında cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

'YAPILAN, SIRADAN DEĞİŞİMİ DEĞİL'

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendiren CHP'li Öztrak, Merkez Bankası'nın kurulduğu 1931'den bu yana ilk defa böyle durumun yaşandığını kaydetti. Gece yarısı, piyasalar kapalıyken, görevden alma gerçekleştirildiğini belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Yapılan normal, sıradan bir değişim değil. Yapanlar da yaptıklarının normal olmadığının farkındalar. Bu nedenle piyasaların kapalı olduğu anda, gece yarısı bunu yaptılar. Merkez Bankası Başkanı'nın hangi şartlarda değiştirileceği 1211 sayılı kanunda var, orada belirtiliyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını da güvence altına alıyor; ancak 9 Temmuz 2018'de 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunda pek çok kanunda yer alan 'başbakan' ifadeleri 'cumhurbaşkanı' şeklinde değiştirildi. Bu arada Merkez Bankası Başkanı'nın atama, usul ve esaslarına da el atılıyor bu kararnameyle."

'BAĞIMSIZLIĞINI RESMEN BİTİRDİ'

Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesinin, 'güven erozyonu'na yol açtığını savunan Öztrak, "Merkez Bankası'nın kurumsal hedefi fiyat istikrarıdır. Enflasyona yol açılmaması yani. Bugün ülkede yaşanan enflasyonun tek sorumlusu Çetinkaya mıdır ki görevden alınıyor? Merkez Bankası bağımsızlığını resmen bitirmiştir. Merkez Bankası bağımsızlığı tabutuna, 6 Temmuz itibarıyla son çivi çakılmıştır. Ekonomide yaşanan başarısızlıkların faturasını Merkez Bankası Başkanı'na kesti. Dün atanan Merkez Bankası Başkanı, soy ismi gibi 'Uysal' olacaktır. Ne Çetinkaya ne Uysal ile herhangi bir derdimiz yok. Derdimiz Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin yok edilmesidir" diye konuştu.

'KAZADA ÖLENLERİ ANACAĞIZ'

Konuşmasının devamında, Çorlu'da geçen yıl meydana gelen tren kazasında 25 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Öztrak, "Facianın tüm sorumluğunu TCDD çalışanı 4 kişinin üzerine yıkıp bu işi kapatmaya çalışıyorlar. 1 yıl geçti. Bu ülkede insan canının değerini ve hukukun olmadığını gösteren koca yılın sonunda hiçbir ilerleme yok. Tren kazasında ölenlerin yakınlarıyla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazada ölenleri anacağız. Genel başkanımız ve yardımcıları da katılacak" dedi.

'YEDEK AKÇE' AÇIKLAMASI: ENFLASYONİST ETKİ YAPACAK

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un, Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin 'Yapılan uygulama hukukidir' açıklaması ve Merkez Bankası'nın 'yedek akçe' düzenlemesiyle ilgili CHP'li Öztrak, şunları söyledi:

"Özel kanunla düzenlenmiş olan bir hususu KHK kapsamında değiştiriyorlar. Yine kendi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yasasına aykırı olarak görevden alma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu çok su kaldırır. Merkez Bankası 'yedek akçe'sine gelince kaç zamandır bekliyordu. Bu iflasın ilanıdır. Bu hazinenin, ülkenin kefen parasına el uzatmasıdır. Bu açıkça para basmaktır. Hazine yılın ilk 6 ayında nerdeyse yılın tamamına ait dış borçlanma programını bitirmiştir. İç borçlanma programında ciddi limitleri tüketme noktasına gelmiştir. Şimdi her yerde, 'Nereden para bulurum?' diye bakmaktadır. Peki, Merkez Bankası bu yedek akçeyi nereden verecektir arkadaşlar? Merkez Bankası'nın bir geliri yok. Merkez Bankası para basar. Bu yedek akçeyi basıp ödeyecektir. Dolayısıyla bu da çok ciddi enflasyonist etki yapacaktır."

'ODTÜ İÇİNDEKİ UYUMU BOZABİLİR'

CHP'li Öztrak, ODTÜ'de KYK yurdunun yapılmasına yönelik öğrencilerin tepkisiyle ilgili, "Öğrenciler yurt yapımına karşı değil. Yapıldığı yere ve KYK tarafından yapılmasına karşı. Öğrenciler, Mezunlar Derneği'nin bu yurdu yapmaya talip olduğunu söylüyor. KYK'nın buraya büyük yurtlar yapması, ODTÜ içindeki uyumu bozabilir. Neden bu ısrar, ne yapmaya çalışıyorlar? Bu işle ilgili ruhsat ve izin yok. Yaşananlar hiç hoş değil. Öğrencilere yapılan zulüm hoş değil. Yapılmak istenen şey tamamen yanlış" diye konuştu.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, -

Kaynak: DHA