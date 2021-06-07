CHP'li Öztrak: Marmara Denizi ihanetlere isyan ediyor -TAMAMI FTP'DE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "19 yılda oksijen yuvası Kaz Dağları siyanürle zümrüt yeşili Cerattepe dinamitle güzelim İkizdere iş makineleriyle dünyanın göz bebeği Salda Gölü betonla tanıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "19 yılda oksijen yuvası Kaz Dağları siyanürle zümrüt yeşili Cerattepe dinamitle güzelim İkizdere iş makineleriyle dünyanın göz bebeği Salda Gölü betonla tanıştı. Marmara Denizi işte bu ihanetlere isyan ediyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Marmara Denizi'nde müsilaj kabusunun büyüdüğünü belirterek, "Deniz salyası tüm Marmara'yı hatta Kuzey Ege'yi etkiliyor. Bu sadece denizin üstünü örten bir pislik değil aynı zamanda denizin altını da öldüren bir bela. Bize ait tek denizimiz olan Marmara Denizi can çekişiyor. Bugünlere elbette bir günde gelmedik ama bakıyoruz bu konuda en son konuşacak olanlar, ülkeyi 19 yıldır yöneten, İstanbul'u 25 yıldır yöneten, sonunda da İstanbul'a ihanet ettiğini itiraf etmek zorunda kalan mevcut kadrolar. 19 yılda oksijen yuvası Kaz Dağları siyanürle zümrüt yeşili Cerattepe dinamitle güzelim İkizdere iş makineleriyle dünyanın göz bebeği Salda Gölü betonla tanıştı. Rant müptelası bu gözü dönmüş kadrolar şimdi de 'Talan İstanbul' projesiyle tüm Marmara'ya, tüm Trakya'ya yeni bir ihanet hançeri saplamaya hazırlanıyorlar. Marmara Denizi işte bu ihanetlere isyan ediyor. Yılların hatalarını 'Alın yüzleşin' diyerek suyun yüzüne vuruyor. Bizim iktidarımızda tabiatın idam fermanı olan kötü işlere izin vermeyeceğiz" dedi.

'MERKEZ BANKASI, İTİBAR MÜESSESEDİR'

Merkez Bankası'ndaki atamaları da eleştiren CHP'li Öztrak, "Erdoğan hükümeti döneminde Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda 3 yılda 4 başkan gördük. Her bir başkan o koltukta 9 ay oturabildi. Başkan yardımcıları gece yarısı kararlarıyla görevden alındı. Bankanın yetiştirdiği 100'e yakın orta ve alt düzey yöneticinin görevine, hem de ekonomik krizin, bunalımın ortasında 1 gecede son verildi. Merkez Bankası'nın yetişmiş elemanlarına, 'Gelen gelsin biz başkentten İstanbul'a taşınıyoruz' denildi. Dünyanın hiçbir ülkesinde hükümetler ellerini merkez bankasına bu kadar hoyratça daldıramazlar çünkü merkez bankaları, dünyanın her yerinde itibar müessesedir. 'Siyasetçinin eli bankanın günlük işleyişine karışmasın' diye dünyada bu bankalara 'araç bağımsızlığı' verilmiştir. Faizde, dövizde, enflasyonda istikrar böyle sağlanır. Merkez Bankası'nı hallaç pamuğu gibi atarsan kur da faiz de enflasyon da patlar gider. Bugün olan budur. Sonunda devlet krizi, nur topu gibi bir ekonomik kriz doğurur" diye konuştu.

CHP'li Öztrak, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarını hatırlatarak, bu iddiaların ciddiye alınması ve gerekli araştırmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı