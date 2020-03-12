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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika

CHP'li Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi en büyük isteğimiz, Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerini...

CHP'li Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi en büyük isteğimiz, Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerini takip edeceğiz" "Virüsün ülkemizin sınırlarına girmesinin engellenmesi için elden gelen yapılmıştır.

12.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:15
CHP'li Öztrak:

CHP'li Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi en büyük isteğimiz, Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerini takip edeceğiz"

"Virüsün ülkemizin sınırlarına girmesinin engellenmesi için elden gelen yapılmıştır. Tüm sağlık çalışanlarına, Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Virüsün ülkemizin sınırlarına girmesinin engellenmesi için elden gelen yapılmıştır. Ülkemiz korona virüsün en son girdiği coğrafyalardan biri olmuştur. Tüm sağlık çalışanlarına, Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Parti Meclisinin gündemini kamuoyu ile paylaştı. Öztrak, bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönemi olduğunu hatırlatarak Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisinde bulundu.

Öztrak, 2020 yılının felaket ve sıkıntılarla başlandığını ifade ederek, "Deprem ve uçak kazasında onlarca canımızı yitirdik, Mehmetçiklerimiz şehit düştü. Şimdi de korona virüsü Türkiye sınırlarına girdi. Ama korku ve panikle değil bilinçle, bilgiyle hep beraber hareket etmek zorundayız. Dün küresel bir salgın ilan edildi. Bütün devletlere ve uluslararası topluma önemli görevler düşüyor. Devletlerin birinci önceliği vatandaşların sağlığını korumaktır. Korona virüsü ile mücadelenin en önemli aşaması hastalığın insanlara bulaşmasını önlemek olmalıdır. İkincisi de hastalığın bulaştığı kişileri hızla tedavi etmek. Virüsün ülkemizin sınırlarına girmesinin engellenmesi için elden gelen yapılmıştır. Ülkemiz korona virüsün en son girdiği coğrafyalardan biri olmuştur. Tüm sağlık çalışanlarına, Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Hastalık artık ülkemizde, şimdi bu hastalığın vatandaşlara bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için tedbirler alınması gerekiyor. Çok hızlı yayılan bir virüs. Hepimize her kesime düşen görevler var. Hastalığın yayılmasını önlemek için ortak hareket etmeli, paniğe kapılmamalıyız" şeklinde konuştu.

Öztrak, salgının küresel ekonomiyi de tehdit ettiğini belirtti. Öztrak, ayrıca yarın düzenleyecekleri toplantıda ekonomide alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP kurultayına ilişkin sorulara, "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemler çerçevesinde ülkemiz ve üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekeni yapacağız. Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir. Şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakanlığının herhangi bir yönlendirmesi yok, bu yönlendirmeleri yakından takip edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: İHA

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Manşet

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