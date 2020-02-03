CHP'li Öztrak: Koordinatları bildirilmiş bu saldırıyı lanetliyoruz

03.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin "Acımız gerçekten çok büyük. Koordinatları bildirilmiş konvoyumuza yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, Suriye'nin İdlib bölgesinde, rejim güçlerinin saldırısında, 6 şehit olduğunu hatırlatarak, "Çok sayıda askerimizin de yaralı olduğu haberini aldık. Acımız gerçekten çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kahraman ordumuza ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Koordinatları bildirilmiş konvoyumuza yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

'ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN NE HARCADIN?'Elazığ'da meydana gelen depreme değinen Öztrak "Elazığ'ın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın talebi de bu yönde. Parti olarak, bizim bu konuda, TBMM'ye verilmiş bir önergemiz var. Buna ilk tepki Sayın Bahçeli'den geldi. Ancak, iktidar partisinin kendisi TBMM'ye bir önerge getirir, Elazığ ilimizi afet bölgesi ilan etmek isterse, biz bu önergeyi de destekleriz. Bunda herhangi bir sorun görmeyiz. Biz geçtiğimiz hafta iktidara 'deprem için 2004'ten bu yana topladığın 34 milyar dolardan Elazığ ve Malatya için ne harcadın?' diye sorduk. Soru çok basit, 'depreme hazırlık yapmak için ne harcadın?" diye konuştu.'BU ÇAĞRIYI OLUMLU BULUYORUZ'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'nin bilgilendirilmesi için toplanma çağrısının sorulması üzerine Öztrak, "Biz bu çağrıyı olumlu karşılıyoruz. İdlib meselesinin ilk tartışılması gereken yer TBMM'dir. Bu çerçevede iktidarın TBMM'ye gelip gerçekleri anlatması önemlidir" dedi. Ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Ne işimiz var İdlip'de?" şeklinde sosyal medyadaki paylaşımının hatırlatılması üzerine Öztrak, "Bunu biz çok önceden söyledik ve bu noktada Suriye'de ve Rusya'da gerekli görüşmeleri yapmış olsaydık bugünkü işlerin bu noktaya gelmesini belki önleyebilirdik. Orada 6 şehidimiz var. Çok ciddi bir saldırı olmuş hatta bir konvoyumuza saldırı olmuş. Şimdi siz diyorsunuz ki 'hala burada mısınız?' Ben bu soruyu provokatif ve tahrik edici buluyorum. Onun için son derece üzgünüm" ifadelerini kullandı.Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Suriye konusunda Esad ile görüşülmesini savunmasıyla ilgili "Dün akşam itibarıyla Suriye'de yaşananları ciddi bir şekilde kınadığımızı ifade ettik. Bu aynı zamanda genel başkanımızın da görüşüdür" dedi.KABOĞLU'NUN HAZIRLADIĞI KİTAPÇIKÖztrak, CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu tarafından hazırlanan kitapçığa ilişkin ise "Sayın Kaboğlu'nun hazırlamış olduğu bu kitapçık anayasa ile ilgili değildir. 2017 yılında yapılan değişikliklerden sonra Türkiye'de yasa çıkartma yetkileri konusunda neler olduğunu ve nelerin yapıldığının tartışıldığı bir kitap. Dolayısıyla bütün dünyada da tanınan bir anayasa hukukçusu olarak o 2017'den sonra Türkiye'de yasa yapma konusunda yaşanılanları anlatmış. Kendisi de 'bunun anayasa ile ilgisi yok' diyor. Bunun anayasa ile ilgisinin nereden nasıl bulunduğunu anlamamız da mümkün değil. Genel başkanımız buna bir önsöz yazdı; çünkü bir milletvekilimizin hazırlamış olduğu bir rapor. Onun önünde genel başkanımızın da sözü var. Benim tavsiyem de lütfen genel başkanımızın yazmış olduğu önsözü okuyun, partimizin görüşleri orada var" dedi.Öztrak, "O kitapçıkta Anayasanın 2'nci maddesi de yer alıyor, fakat orada Türk milleti ve Atatürk milliyetçiliği kelimelerinin olmadığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Böyle bir şey yok efendim. Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülük Anayasanın 2'nci maddesidir. Biz anayasanın değiştirilmez maddelerine CHP olarak her zaman sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA