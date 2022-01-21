CHP'li Öztrak: Kimse Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkmasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kimse boşuna Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkışmasın. Ülkeye demokrasiyi getirmek gibi son derece önemli bir görevi olan partiler arasında çatlak falan olmaz" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün makyajlı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarıyla bile tüketici enflasyonunun yüzde 36, üretici enflasyonunun yüzde 80 olduğunu belirterek, "Son 20 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. ve enflasyonda dünyanın şampiyonlar ligindeyiz. Enflasyonumuz ABD ve euro bölgesinin toplamının 3 katı. Enflasyonda turpun büyüğü ise heybede. En az yüzde 50'lik tüketici enflasyonu kapıda. Bugün bu ülkede şu karda kışta, insanlarımız bir somun ekmeği ucuza alabilmek için, saatlerce Halk Ekmek kuyruklarında bekliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sadece vatandaşı değil, akaryakıt bayilerini de eziyor" dedi.