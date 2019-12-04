CHP'li Öztrak: Kamuoyuna kulak vermesi olumlu bir gelişme

04.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:41

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesine ilişkin, "Kamuoyunun baskısı altında bu yasayı veto etmek zorunda kaldı. En azından burada kamuoyuna kulak vermiş olması olumlu bir gelişmedir" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, dün Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatarak, tüketici enflasyonunun 2 ay sonra yeniden çift haneli rakamlara geldiğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile vatandaşın gerçek enflasyonu arasında farkın açılmaya devam ettiğini kaydeden Öztrak, "TÜİK'e göre; geçen ay yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 10,6'ya çıkmış. 'Faizi düşürdük enflasyon düştü' diyorlardı, şimdi enflasyon yeniden artmaya başladı. TÜİK'in marketindeki meyve ve sebze fiyatları bu ay da hal fiyatlarının altında kaldı. Kasım ayında kuru soğan TÜİK'in marketlerinde 1 lira 68 kuruşken, halde ise soğanın ortalama fiyatı 2 lira ile 3 lira 25 kuruş arasında. Patates TÜİK'in marketinde 2 lira 3 kuruş, halde 3 lira ile 5 lira 25 kuruş arasında. Verin şu TÜİK marketinin adresini de milletimiz de sevinsin, vatandaş bayram etsin" diye konuştu.

'VETO ETMEK ZORUNDA KALDI'Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesine ilişkin ise, şöyle konuştu: "Bu son derece ilginç bir durum. Bütün yasal düzenlemeler artık devletin mutfaklarında değil, AK Parti'nin mutfaklarında pişiriliyor. AK Parti'nin de genel başkanı Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'ın haberi olmadan bu yasanın meclisten geçmesi mümkün değil. Ama öyle anlaşılıyor ki, kamuoyunun baskısı altında bu yasayı veto etmek zorunda kaldı. Gerçekten de kamuoyunun burada bir tepkisi oldu. En azından burada kamuoyuna kulak vermiş olması olumlu bir gelişmedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak açıklama

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA