HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

CHP'li Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği, bu ülkenin en önemli beka sorunudur.

CHP'li Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
10.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği, bu ülkenin en önemli beka sorunudur." ifadesini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs 2020 dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

TÜİK'in açıkladığı Mayıs 2020 dönemine ait rakamlara göre, Türkiye'deki işsiz sayısının 331 bin kişi azalarak 3,8 milyon kişiye düştüğünü belirten Öztrak, iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer nedenlerle iş aramayıp çalışmaya hazır olanların, eksik, yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanların dahil edildiğinde, gerçek işsiz sayısının 10 milyon 570 bine, gerçek işsizlik oranının ise yüzde 30,6'ya ulaşarak rekor kırdığını vurguladı.

Öztrak, Türkiye'deki işsiz sayısının 109 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu ileri sürerek, mayıs ayı dönemi itibarıyla istihdamda göründüğü halde iş başında olmayanların sayısının da 5 milyon kişinin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Öztrak, iş başında olmadığı halde çalışıyor görünenlerle birlikte çalışmayan yurttaşların sayısının 16 milyona yaklaştığını ifade etti.

"Turizm sektörünün ciddi yara aldığı anlaşılıyor"

Genç işsizliğinin yüksek olduğuna işaret eden Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mayıs 2020 dönemi itibarıyla, Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz, her 4 işsizden biri ise üniversite mezunu. 20-29 yaş arasında çalışacak, üretecek, Türkiye'ye değer katacak her 10 gencimizden 4'ü ne bir işte çalışıyor ne de okulda okuyor. Ailelerin ve ülkemizin umudu olan 4,7 milyon gencimiz, evde oturup ailelerinin eline bakıyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği, bu ülkenin en önemli beka sorunudur. Son bir yılda, işi olup da işini kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 411 bin kişi oldu. Çalışan sayısı, son 2 aydır 2,5 milyon dolaylarında azalıyor. Çalışan sayısında bu seviyede azalmalar, mevcut seride daha önce görülmedi."

Faik Öztrak, istihdamdaki düşüşün sektörel dağılımına bakıldığında, tarımda 308 bin, sanayide 274 bin, inşaatta 206 bin, hizmetler sektöründe 1 milyon 622 bin kişinin işini kaybettiğinin altını çizerek, "Hizmetler sektöründeki iş kaybının ayrıntılarına bakıldığında ise turizm sektörünün ciddi yara aldığı anlaşılıyor. Sektördeki istihdam kaybının üçte birinden fazlası konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri kolundaki istihdamdaki azalmadan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde de çok sayıda tedbir önerdiklerini anımsatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihtiyacı, istişareyle oluşturulmuş, yeni, güven veren, takvime bağlanmış bir ekonomi programı dedik ama bu yapılmadı. Ülkemizin yarınlarında, sosyal demokrat politikalarıyla, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına ve demokrasiye saygısıyla, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği sosyal devlet anlayışıyla, çiftçinin, emekçinin alın terinin karşılığını verecek, emekliye insanca bir yaşamı sürdürmesine yetecek imkanları sağlayacak, ülkeye huzuru ve refahı getirecek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, milletimizi insani gelişmişlik liginde en üst sıralara taşımaya azmetmiş liyakatli kadrolarıyla Cumhuriyet Halk Partisi vardır."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor Güncel
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı 3. Sayfa
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatma Köse Yaşar Güler Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli
Magazin Cenk Eren Beren Saat Ufuk Bayraktar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mehmet Topal Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: CHP'li Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 14:54:28. #1.15#
title