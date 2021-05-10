CHP'li Öztrak: İsrail'in insanlık dışı provokasyonları kabul edilebilir değil
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CHP'li Öztrak: İsrail'in insanlık dışı provokasyonları kabul edilebilir değil

CHP'li Öztrak: İsrail'in insanlık dışı provokasyonları kabul edilebilir değil
Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize tam da bayram öncesi yaptığı saldırılar, İslam aleminin ve vicdanı olan herkesin yüreğini dağladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize tam da bayram öncesi yaptığı saldırılar, İslam aleminin ve vicdanı olan herkesin yüreğini dağladı. İsrail'in bu insanlık dışı provokasyonları asla kabul edilebilir değildir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Sağlıkla bereketle geleceğe umutla bakabildiğimiz, sevdiklerimizle ailelerimizle doya doya kucaklaşabildiğimiz, nice bayramları hep birlikte kutlamayı diliyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI HUKUKA DA İNSAN HAKLARINA DA AYKIRI'CHP'li Öztrak, bayram öncesi Kudüs'ten çok üzüntü verici haberler geldiğini belirterek, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize tam da bayram öncesi yaptığı saldırılar, İslam aleminin ve vicdanı olan herkesin yüreğini dağladı. Kudüs, üç semavi din için de kutsal ve kadim bir şehirdir. Bu şehirde yıllardır yaşayan Filistinli kardeşlerimiz evlerinden, topraklarından kovulmak isteniyor. İsrail'in bu insanlık dışı provokasyonları asla kabul edilebilir değildir. Uluslararası hukuka da insan haklarına da aykırı bu davranışları kınıyor, bir an evvel son bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.'PEKCAN' AÇIKLAMASI:  MECLİS SORUŞTURMASI İÇİN ÖNERGE VERECEĞİZFaik Öztrak, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Parti grubumuz bu konuda bir meclis soruşturması açılması için gereken önergeyi bayramdan sonra verecek. Vereceğimiz önergeyi TBMM üye tam sayısının yarısından bir fazlasının desteklemesi gerekiyor. Bu önergeye atılmayacak her bir imza, milletin vicdanını kanatır. Bu milletvekilleri için büyük bir ahlaki sınavdır. Bu sınavın sonunda kim ak koyun, kim kara koyun, ortaya çıkacaktır. Bu soruşturma, eski bakan Pekcan'ın kendini savunması için de bir fırsattır. Eski bakan, ekşi yemediğinden eminse, kendisi de aklanmak için bu soruşturmanın açılmasını istemelidir. Milletimizin aklındaki soru işaretleri ancak bu şekilde giderilebilir" dedi. 'UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ'

CHP'li Öztrak, vatandaştan umutsuz olmamalarını isteyerek, "Biz, büyük bir yıkımın ve yenilginin ardından emperyalizmi savaş meydanlarında yenen, yokluklar içindeyken bile ayağa kalkabilen bir milletin fertleriyiz; çünkü biz, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, cumhuriyeti kuran, ülkemizi çağdaş medeni alemin saygın bir üyesi yapan büyük bir önderin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyiz. O büyük önderin dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır'. Biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmiyoruz; çünkü ülkemizin avantajlarını ve potansiyelini biliyoruz. Çağdaş bir eğitimle bilim de teknoloji de üretim de sıçrama yapacak genç nüfusumuz var" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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