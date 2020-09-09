CHP'li Öztrak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Öztrak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu duyurdu.

CHP'li Öztrak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
09.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu duyurdu.

CHP'li Öztrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Gökhan Töre Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: CHP'li Öztrak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:28:02. #1.14#
title