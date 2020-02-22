: CHP'li Öztrak: "İktidar olma ciddiyeti ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz"

22.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletin dertlerine derman olacak, sinesine sığınılacak adres CHP'dir. Artık hepimiz iktidar olma ciddiyeti ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz." dedi.

Öztrak, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Adana İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin 37. olağan kurultayına doğru büyük bir coşkuyla yürüdüklerini söyledi.

Kurultayın, ayrı bir önemi olduğunu belirten Öztrak, "Bu kurultay, partimizin iktidar kadrolarını seçeceği kurultaydır. Geçtiğimiz yıl 'Martın sonu bahar' dedik ve oldu. Şimdi de kurultayımız baharı yaz edecek, CHP iktidarının önününü açacaktır." diye konuştu.

Büyük başarıların, beraberinde büyük sorumluluklar da getirdiğinin altını çizen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz artık ülkeyi yönetenlerden umudunu kesmiş. Dertlerine derman, kendisine sığınacak yer arıyor. Milletin dertlerine derman olacak, sinesine sığınılacak adres CHP'dir. Artık hepimiz iktidar olma ciddiyeti ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bıçak, milletin kemiğini delmektedir. Bir yanda yaşanan ekonomik buhran, diğer yanda Suriye'de büyüyen ateş çemberi, milletimizi bunalttıkça bunaltmaktadır."

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, "Bugün ülkemiz daha önce görmediği bir ekonomik buhranı yaşıyor. Çocuğu aç, bankalara borcunu ödeyemeyen, işini kaybeden babalar TBMM'ye dayandı." diye konuştu.

"Devlet öfkeyle ve kinle yönetilmez"

Öztrak, Suriye politikasını eleştiriler getirerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriye'nin stratejik limanlarına Rusya, petrolüne Amerika çöktü. Bize de 4 milyon Suriyeliye bakmak kaldı. Daha sınırda bir milyon Suriyeli var gelecek. 40 milyar dolardan fazla para harcadık. Yaptıkları hesap hataları bir değil bin değil. Bu iktidar bize büyük zilletler yaşatmıştır. Ben şu soruyu soruyorum, siz buralarda kimi koruyorsunuz? Kime Mehmetçiğimi kalkan ediyorsunuz? Benim Mehmetçiğimin kanı bu kadar mı ucuz? Açık söyleyeyim, İdlib de Suriye de benim Mehmet'imin kesip attığı tırnak dahi olamaz. Devlet öfkeyle ve kinle yönetilemez, devlet akılla yönetilir. Öfkeyle kalkan zararla oturur."

"CHP iktidarı, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşıyacaktır"

Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerinin altını çizen Öztrak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin parlak geleceğine inanıyoruz. Yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Dışa açık gelişmiş bir piyasa ekonomimiz, küresel katma değer zincirlerinde kendine yer bulmuş şirketlerimiz, dünyanın her yerinde ter döken girişimcilerimiz, uyum kabiliyeti yüksek dinamik iş gücümüz, genç nüfusumuz ve olağanüstü coğrafi bir avantajımız var. 4-4,5 saat uçuş mesafesinde 56 ülkeye, 1,5 milyarlık nüfusa, 24 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyoruz. CHP iktidarı, sahip olduğumuz bu avantajları hakkıyla kullanarak, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşıyacaktır. Bizim buna olan inancımız tamdır."

Kaynak: AA

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