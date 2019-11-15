CHP'li Öztrak: İktidar, işsizlikle mücadele edecek önlemleri almak zorunda

15.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidar bir an önce işsizlikle ve sosyal dışlanmışlıkla mücadele edecek, toplumumuzu kucaklayacak önlemleri artık almak zorundadır" dedi.

CHP'li Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Öztrak, işsiz sayısının 4 milyon 650 bine ulaştığını belirterek, "İşsizler ordumuza son 1 yılda katılan 980 bin vatandaşımızın 789 bini daha önce işi olup da işini kaybedenlerden oluşuyor. Son 1 yılda işini kaybedenlerin 496 bini inşaatta, 179 bini sanayide, 20 bini hizmette, 494 bini ise tarım sektöründe çalışıyordu. İstihdam kaybı olmayan tek bir sektörümüz yok. Bunu daha önce hiçbir krizde görmemiştik" dedi.

Kaynak: DHA