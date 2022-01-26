CHP'li Öztrak: İBB ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşmıyorlar

İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i eleştirerek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. Hepsi işi gücü bırakmış trollükle iştigal ediyor. Bir de sıkılmadan Genel Başkanımıza 15 Temmuz üzerinden laf yetiştirmeye kalkıyor" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik eleştirilerine cevap veren Çelik, "Atalarımızın bir sözü var: İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Bugün AK Parti'nin Sözcüsü çıkmış alabildiğince İBB'yi eleştirmiş ama kapanan İstanbul Havalimanı'ndan hiç bahsetmemiş. Kapanan Ankara- İstanbul arasındaki yollardan hiç bahsetmemiş. Kendi basiretsizlikleri nedeniyle, yeterince depolayamadıkları doğal gaz yüzünden fabrikaların kesilen doğal gazlarından hiç bahsetmemiş. Hele İstanbul Valisi'nin Karayolları'nın sorumlu olduğu yollarla ilgili olarak İBB'den destek istediğini hiç anlatmamış. Ama lafa gelince, 'Ay'a sert iniş yapacağız' diyenler, İstanbul Havalimanı'ndan uçak kaldıramıyor. Bununla ilgili AK Parti Sözcüsü'nden tık yok" diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. Hepsi işi gücü bırakmış trollükle iştigal ediyor. Bir de sıkılmadan Genel Başkanımıza 15 Temmuz üzerinden laf yetiştirmeye kalkıyor. 15 Temmuz'da kendi Genel Başkanları Marmaris'te tatildeyken, hain darbe girişimini eniştesinden öğrenip uçakta havada turlarken, Başbakanları tünelde saklanırken, Belediye Başkanı'nın evinde gelişmeleri izleyip milletvekillerine 'TBMM'ye gidin, demokrasiye sahip çıkın' talimatı veren Genel Başkanımıza mani düzmeye kalkıyor. Bu gömlek size iki boy büyük gelir."