CHP'li Öztrak: HDP, Millet İttifakı'nın ortağı değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet ittifaklarının ortakları bellidir. Tüm kamuoyunun bildiği gibi HDP Millet İttifakı'nın ortağı değildir. Bunun bilinmesine rağmen bu konuların gündeme getirilmesinin hiçbir anlamı yoktur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında, CHP' Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetinin bayramda da sürdüğünü belirterek, "Gazze'de yaşananlar hepimizin, dünyada haktan, hukuktan yana olan herkesin kalbini parçaladı. Bölgede kadın ve çocuklar başta olmak üzere yaşanan sivil can kayıpları dehşet verici boyutlara ulaştı. Bu, çok büyük bir insanlık dramıdır. Filistin, Ortadoğu'nun kanayan yarasıdır. Bu yaranın kapanmasının formülü ise bellidir; 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm. Bu sağlanmadan ne İsrail ve Filistin ne de bölge huzura kavuşabilir. Biz bir kez daha İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını kınıyor; Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Bölgenin bir an evvel barışa kavuşmasını istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMDE GİDEREK GERİLİYOR'Öztrak, 'tam kapanma' döneminin hem salgının sönmesi, hem de hızlı aşılama için uygun bir fırsat oluşturduğunu belirterek, "Ama olmadı. 13 Mayıs'ta günlük doz sayısı 53 bine kadar düştü. Salgın sadece sağlığı ve ekonomiyi vurmuyor. Eğitimi de vuruyor. Öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları çok geç açıldı. Randevusunu alabilen eğitim çalışanları, eğitim camiasının yarısı bile değil. Uzaktan eğitime ulaşmak büyük sıkıntı. Çocuklarımız eğitimde giderek geriliyor. Ülkemizin geleceğini göz göre göre yitiriyoruz. Kaybolan koskoca bir nesil için kimden, nasıl, hangi yüzle helallik isteyeceksiniz?" diye konuştu.'YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI'Öztrak, partisinin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını söyleyerek, "Bugün tartıştık. İlk parti meclisinde de ele alınacak. Tabii tüm muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesinde anayasa çalışmalarını yürütmesi son derece değerlidir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii ki biz de sistem değişikliği ile görüşlerimizi açıklayacağız" ifadesini kullandı.'HDP MİLLET İTTİFAKI ORTAĞI DEĞİLDİR'Öztrak, 'Eski ve mevcut CHP milletvekilleri olası bir CHP ya da Millet İttifakı iktidarında HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. HDP'ye bakanlık verilmesi hususunda CHP'nin bakış açısı nedir?' sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Millet ittifaklarının ortakları bellidir. Tüm kamuoyunun bildiği gibi HDP, Millet İttifakı'nın ortağı değildir. Bunun bilinmesine rağmen bu konuların gündeme getirilmesinin hiçbir anlamı yoktur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU