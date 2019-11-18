CHP'li Öztrak: EYT'liler için kaynağı bulacaksın

18.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu iktidar, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Harcadı. Sonra da 'gerekirse bir 40 milyar dolar daha buluruz' dedi mi? Dedi. O zaman ne yapacak ne edecek emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın" dedi.