CHP'li Öztrak: 'Evde tut' kararı gerektiğini ifade ettik
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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Politika

CHP'li Öztrak: 'Evde tut' kararı gerektiğini ifade ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "'Daha katı önlemleri içeren 'evde tut' kararının gerektiğini her fırsatta ifade ettik. Maalesef iktidar parça parça gecikmeli tedbirlerle hastalığın yayılma hızını kontrol altına alabileceğini düşünüyor" dedi.

06.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:21
CHP'li Öztrak: 'Evde tut' kararı gerektiğini ifade ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "'Daha katı önlemleri içeren 'evde tut' kararının gerektiğini her fırsatta ifade ettik. Maalesef iktidar parça parça gecikmeli tedbirlerle hastalığın yayılma hızını kontrol altına alabileceğini düşünüyor" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, tedavi gören hastalara şifa diledi. Bu tür salgınlarda en kritik göstergenin bulaşma hızı olduğunu kaydeden Öztrak, Türkiye'de ilk teşhisin üzerinden 27 gün geçtiğini, vaka sayısının 27 bin olduğunu bildirdi. Türkiye'de salgının hızlı yayıldığını belirten Öztrak, "Daha katı önlemleri içeren 'evde tut' kararının gerektiğini her fırsatta ifade ettik. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere hastalığın hızla yayıldığı şehirlerde büyükşehir belediye başkanlarımız sokağa çıkmanın kısıtlanması için iktidara çağrı üzerine çağrı yaptılar. Maalesef iktidar parça parça gecikmeli tedbirlerle hastalığın yayılma hızını kontrol altına alabileceğini düşünüyor. 27 gün sonra nihayet 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş çıkışlar durduruldu. 20 yaşından küçüklerin de sokağa çıkması yasaklandı. Market ve pazar gibi yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Kuşkusuz bu tedbirler gereklidir, bunlara uymalıyız. Ancak bunlar da yeterli değildir" dedi.

'İSTANBUL İÇİN NEDEN BEKLENİYOR'

Türkiye'nin henüz salgının başında olduğunu belirten Öztrak, "Zaman lehimize işlemiyor. En azından İstanbul'da sokağa çıkmayı engellemek için neden bekleniyor?" diye konuştu. Sağlık çalışanlarına her türlü desteğin verilmesinden yana olduklarını belirten Öztrak, "Bu çerçevede çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgında en fazla risk altında olan da sağlık çalışanlarımız. Dolayısıyla biz sağlık çalışanlarımıza bu virüsle mücadele sırasında yaşamlarını yitirmeleri halinde şehit statüsünün verilmesine sıcak bakarız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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