CHP'li Öztrak: Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz
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CHP'li Öztrak: Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz

14.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:37
CHP'li Öztrak: Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, pandemi döneminde esnafın kirasının ödenmesine ilişkin, "Kiraları devletin üstlenmesi evet; ama bu yetmez. Biz kira desteği dışında, 16 tedbir daha önermişiz. Biz diğer 16 maddemizin de takipçisi olacağız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, pandemi döneminde esnafın kirasının ödenmesine ilişkin, "Kiraları devletin üstlenmesi evet; ama bu yetmez. Biz kira desteği dışında, 16 tedbir daha önermişiz. Biz diğer 16 maddemizin de takipçisi olacağız. Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştitilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'de ekonominin derin bir buhran içinde olduğunu savunarak, "Vatandaşlarımızın omuzuna yüklenen fatura, her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Enflasyon aldı başını gitti. Etin, peynirin olmadığı bir poşet bile, markette, 100 TL'den aşağı dolmuyor" dedi

'16 MADDEMİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Öztrak, esnaf için yapılacaklar listesini 17 madde halinde aylar önce sıraladıklarını bildirerek, "'Devlet, esnafın kira borçlarını ödesin' dedik. Nasıl asgari ücretin artmasını, nasıl emeklilere iki ikramiye verilmesini sağladıysak, şimdi nihayet, esnafın kirasını da devletin üstleneceği anlaşılıyor. Bugün kabineden buna ilişkin karar çıkacakmış. Kiraları devletin üstlenmesi evet; ama bu yetmez. Biz kira desteği dışında, 16 tedbir daha önermişiz. Bunların neredeyse tamamını diğer ülkeler yapmış, esnafını borç batağından kurtarmış. Dünyayı yeniden keşfetmeyin, siz de yapın. Biz diğer 16 maddemizin de takipçisi olacağız. Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 'AÇIKLADIKLARI HER VERİ ELDE KALIYOR'Öztrak, koronavirüs ile ilgili açıklanan verilere değinerek, "Artık açıkladıkları her veri elde kalıyor. Toplam vaka sayısı değişiyor. Beraberinde iyileşen hasta sayısı da değişiyor. Toplam vaka sayısı bir gecede ikiye katlanıyor. 20 gün sonra da iyileşen hasta sayısını, bir gecede 1 milyondan fazla artıyorlar. Ama her nasılsa, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı bir türlü değişmiyor. Sayıları gizleyerek, belki de yüzlerce vatandaşımızın durumun ciddiyetini anlamamasına, tedbir almamasına, hayatını kaybetmesine neden oluyorlar. Milletin her akşam televizyon karşısında 'acaba ne söyleyecek?' diye ağzının içine baktığı Sağlık Bakanı da, Bilim Kurulu da bu gerçekleri vatandaştan kaçırma operasyonuna ortak edildi" dedi. 'PARTİ KAPATILARAK DEMOKRASİ SÜRDÜRÜLEMEZ'

Öztrak, MHP Genel Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de "Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatılarak demokrasi sürdürülemez. Dolayısıyla bu konuyla ilgili prosedür bellidir. Bu prosedürün nasıl işleyeceği de bellidir; Sayın Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılmaz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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