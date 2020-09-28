CHP'li Öztrak: Ermenistan'ın bölge barışını tehdit eden tutumu kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ermenistan, uluslararası hukuka aykırı olarak, Azerbaycan ile olan ateşkesi bir kere daha bozdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ermenistan, uluslararası hukuka aykırı olarak, Azerbaycan ile olan ateşkesi bir kere daha bozdu. Azeri yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın bölge barışını tehdit eden tutumu kabul edilemez" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Video konferans ile yapılan toplantının ardından Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafyanın çok kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Dün de maalesef doğu sınırlarımızda, bir başka kriz yeniden alevlendi. Ermenistan, uluslararası hukuka aykırı olarak, Azerbaycan ile olan ateşkesi bir kere daha bozdu. Azeri yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın bölge barışını tehdit eden tutumu kabul edilemez. Bu uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu terördür. Yukarı Karabağ'daki Ermenistan işgali zaten bölgemizde kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgal hem bölge güvenliğini hem de refahını tehdit etmektedir. Çatışmaların yaşandığı coğrafya ülkemizin Kafkasya'yla bağlantısı için stratejik önemdedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı gibi önemli uluslararası stratejik tesisler çatışma bölgesine yakındır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti olarak, olayları tüm boyutlarıyla, dikkatlice değerlendirmeliyiz. Meselenin uluslararası hukuk zemininde çözümü için Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız" dedi

'BURADA İYİ NİYET OLMADIĞI AÇIKTIR'Öztrak, "Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP'li siyasetçilere yönelik yaşanan gözaltılar var. CHP'nin bu konudaki tutumu nedir?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Açıkçası ben burada şöyle bir soru beklerdim; 'İktidarın Kobani ile ilgili soruşturma açmak için neden 6 yıl beklediğini düşünüyorsunuz? Neden 6 yıldır Kobani ile ilgili olarak gerekenler yapılmadı?' sorusunu bekliyordum. Çok açık söyleyeyim ki burada iyi niyet olmadığı açıktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU