CHP'li Öztrak: Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak Giresun'da yaşanan sel felaketine değinen Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2 genel başkan yardımcısı ve 7 milletvekilinden oluşan 9 kişilik heyetin bölgeye gittiğini belirterek, "Bölgede yapılan hidroelektrik santrallerinin (HES) ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinin yaşanan afette önemli bir etken olduğu anlaşılıyor. 2009 ve 2016 yıllarında da Giresun ve ilçeleri sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Fakat görünen o ki Giresun'da gereği yapılmamış. Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm gerekenlerin bu defa vakit geçirilmeden yapılmasını da bekliyoruz" dedi.

'HÜKÜMET, BİRDENBİRE ÖNLEMLERE GERİ DÖNDÜ'30 Ağustos Zafer Bayramının yaklaştığını hatırlatan Öztrak, "Ayasofya Camii açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, 15 Temmuz'u 3 bin kişilik etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan hükümet 30 Ağustos törenleriyle ilgili olarak birdenbire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere geri döndü. Salgının yayılmasını önlemek için gerekli her tedbir alınmalı buna biz de katılıyoruz. Ancak bu tabloda dengesizlik var. Pandemide 2'nci dalga mı başladı, yoksa her milli bayramda yakalanılan alerji mi depreşti? 30 Ağustos ve bulunduğu haftada başka hangi etkinlikler yasaklandı?" diye konuştu.'DIŞA BAĞIMLIĞI AZALTACAK HER GELİŞME BİZİ SEVİNDİRİR'Karadeniz'de doğalgaz bulunmasını büyük bir sevinçle öğrendiklerini belirten Öztrak, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir. Erdoğan, 2 gün öncesinden müjde randevusu verdi. Önemli bir beklenti yaratıldı. Açıklamadan yarım saat önce dolar 7.21 kuruşa gerilemişti. Açıklamanın akşamında 7.35 kuruşa dayandı. Kamu bankalarının doların değerini aşağı çekebilmek için önemli miktarda döviz sattığını biliyoruz. Millete müjde hazırlığı yapılırken birileri de ucuz dövizleri kapatmaya başlamış. Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı? Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunun resmen açıklanmasının ardından senetler tepe taklak aşağı düştü. Kim herkesten önce müjdenin enerjiyle ilgili olduğunu öğrenip pozisyon aldı? Bununla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu inceleme başlatmaz ve kamuoyuyla paylaşmazsa o da bu suça ortaktır. Bunun hesabı bugün sorulmazsa yarın bizim iktidarımızda sorulacaktır. Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını hemen milletimiz için kullanmaya başlayın. İmzaladığınız pahalı doğal gaz anlaşmalarınızı masaya yatırın. Gazı masada kullanın, gaz fiyatlarını düşürtün. Önümüzdeki 1 yıl boyunca esnafın elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemek için devlet olarak düzenleme yapın."

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun doğal gaz bulunmasıyla ilgili neden açıklama yapmadığının sorulması üzerine "Ben parti sözcüsüyüm. Benim burada açıkladığım görüşler genel başkanımızın görüşlerini yansıtıyor. Biz gazın bulunmasını eleştirmiyoruz. Biz buradan çıkacak zenginliğin milletin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz andan itibaren alkışlarız" cevabını verdi.

