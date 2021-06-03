CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
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CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)

CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESNAFLARI ZİYARET ETTİCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığını yaptığı CHP Ekonomi Masası heyeti, Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi'ndeki toplantının ardından bölgedeki fabrikaları ziyaret etti.

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığını yaptığı CHP Ekonomi Masası heyeti, Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi'ndeki toplantının ardından bölgedeki fabrikaları ziyaret etti. Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Öztrak ve beraberindekiler daha sonra Ulus Anıtı, İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki esnafları dolaşarak sohbet etti. Ardından iş insanı Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu ödüllü Odunpazarı Modern Müze'yi gezen Öztrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i de makamında ziyaret etti.


CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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