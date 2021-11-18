CHP'li Öztrak: Ekonomik kriz zirve yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin uyguladığı ekonomi modelinin tıkandığını belirterek, "Bugün baktığımız zaman ekonomik kriz zirve yapıyor. Bunu, Türk Lirasının pul olmasından görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında oluşturulan Ekonomi Masası heyeti, Kütahya'da bir otelde esnaf, sendika, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Öztrak, "En uzun süreli krizimiz ekonomik kriz. Arkasındaki neden de hükümetin uygulamakta olduğu ekonomi modelinin tıkanmış olması. Dışarıdan borcu al, getir burada betona yatır. Rant yarat ve ondan sonra 'büyüdük' de. Ama aslında ekonomiyi şişir. Bugün baktığımız zaman ekonomik kriz zirve yapıyor. Bunu Türk Lirasının pul olmasından görüyoruz. Bugün paranın itibarını görüyorsunuz. Ben yetişemiyorum. Bugün yanlış bilmiyorsam 10 lira 90 kuruşu gördü. Gece 11 lirayı da gördü. Tüm iş insanlarıyla konuştuğumuzda, 'İstikrar yok. Bırakın istikrarı artık günlük olarak fiyat alıp, fiyat veremiyoruz' diyorlar" dedi.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.