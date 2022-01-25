CHP'li Öztrak: Doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 27

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz uyarıları yaptığımızda doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 54'e düşmüştü. Bugün itibarıyla doluluk oranı sadece yüzde 27'dir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Faik Öztrak, Organize Sanayi Bölgelerinin elektriğinin 3 gün kesildiğini söyleyerek, "Doğal gaz tedariki de yüzde 40 azaltıldı. Tüm Türkiye'de üretim durdu. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa böyle bir skandalla karşılaşıyoruz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. İran'dan gelen doğal gazda hemen hemen her kış sorun yaşanır. Ama bu nedenle tüm Türkiye'de üretimin durdurulduğuna ilk kez şahit olduk. Buna şaşırdık mı? Hayır. Perşembenin gelişi, çarşambadan belliydi" dedi.