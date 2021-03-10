CHP'Li Öztrak'tan açıklama!

"Genel Başkanımız da ben de devlette kariyer merdivenlerini alnımızın akıyla, hak ederek, adım adım tırmandık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımız da ben de devlette kariyer merdivenlerini alnımızın akıyla, hak ederek, adım adım tırmandık" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de partisinin grup toplantısındaki sözlerini hatırlatarak, "Elbette kötü söz sahibine aittir. Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar. Genel Başkanımız da ben de devlette kariyer merdivenlerini alnımızın akıyla, hak ederek, adım adım tırmandık. 2001'de Türkiye'nin en büyük krizlerinden birinin ardından, devletimiz bana güvendi. Milletin hazinesi bana emanet edildi. Hazine'ye müsteşar oldum, gece gündüz çalıştım" dedi.

'NEDİR BU TELAŞINIZ?'Öztrak, hazine müsteşarıyken milyarlarca dolarlık iş ve işlemlerin altına imza attığını söyleyerek, "Allah'a çok şükür hepsinin hesabını da verdim. Devletten ayrıldıktan sonra da, hiçbir kamu kurumunun kapısından içeri girmedim. Yönetim kurulu üyelikleri kovalamadım. Genel Başkanımız, ben ve partimizde devlete hizmet eden tüm arkadaşlarımız için en büyük onur, her girdiğimiz makamdan tertemiz ayrılmak oldu. Bugün Miraç Kandili; böyle bir günde ekşi yemeyenin karnı ağrımaz. Millete çıkar hesabını verir. Ama onun yerine, lafı evirip çeviriyor bir de üstüne hakaret ediyorsunuz. Nedir bu telaşınız?" diye konuştu.

Son iki yılda iki milyon kişinin işini kaybettiğini belirten Öztrak, "Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 15 ekonomisinden biriyiz. Hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsunuz. İllerin pandemide renk değişiminden şimdi o ildeki vatandaşı sorumlu tutuyorsunuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU