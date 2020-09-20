CHP'li Öztrak: Çok şükür hastalığı atlattım, karantinadan çıktım
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CHP'li Öztrak: Çok şükür hastalığı atlattım, karantinadan çıktım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2'nci Covid-19 testinin de negatif çıktığını bildirerek, "Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım" dedi.

CHP'li Öztrak: Çok şükür hastalığı atlattım, karantinadan çıktım
20.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2'nci Covid-19 testinin de negatif çıktığını bildirerek, "Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım" dedi.

CHP'li Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci Covıd testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı. Öztrak'ın, 9 Eylül'de koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Kaan ULU
Kaan ULU
DHA Editörü

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