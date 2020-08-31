CHP'li Öztrak: CHP ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır
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CHP'li Öztrak: CHP ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik.

CHP'li Öztrak: CHP ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır
31.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik. CHP bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "'Malazgirt zaferi de bizimdir, 30 Ağustos Zaferi de bizimdir' dedik. 'Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan da bizimdir, Anadolu'nu kapılarını emperyalistlerin yüzüne çarpan büyük önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir' dedik. Ama Anıtkabir'de yaşanan saygısızlığı nereye koyacağız? İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasından, edep ve adaptan yoksun, kendini bilmez bir grup, kabir ziyareti sırasında tezahürat yaptı. Bu holiganların içeriye alınması, devlet protokolünün neresinde yazıyor? Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?" diye konuştu.

'ÖLÜM ORUCUNA KARŞI OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK'

Soruları cevaplayan Öztrak, ölüm orucu sonrası hayatını kaybeden ve DHKP-C ile anılan Ebru Timtik'e CHP'nin sahip çıktığı iddialarıyla ilgili, "Çok açık söyleyeyim ki işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik. CHP bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Ama CHP adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar. Birileri adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa uğruyorsa bu haksızlığa uğrayan herkese sahip çıkmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Manşet

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