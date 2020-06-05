CHP'li Öztrak: CHP'den, Kuvayımilliye ruhu dışında bir şey çıkaramazsınız
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CHP'li Öztrak: CHP'den, Kuvayımilliye ruhu dışında bir şey çıkaramazsınız

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ne Enis'ten ne de CHP'den; Kuran için, ezan için, bayrak için, vatan için, millet için, işgalcilere karşı göğsünü siper eden Kuvayımilliye ruhu dışında bir şey çıkaramazsınız. Bizi sokağa çekmeyi başaramazsınız" dedi.

CHP'li Öztrak: CHP'den, Kuvayımilliye ruhu dışında bir şey çıkaramazsınız
05.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:42

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ne Enis'ten ne de CHP'den; Kuran için, ezan için, bayrak için, vatan için, millet için, işgalcilere karşı göğsünü siper eden Kuvayımilliye ruhu dışında bir şey çıkaramazsınız. Bizi sokağa çekmeyi başaramazsınız" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Öztrak, dün TBMM'de, demokrasi ve millet iradesinin ayaklar altına alındığını savunarak, "Meclis tutanaklarına açıkça yansıdığı gibi, Enis Berberoğlu hakkında 'siyasi ve askeri casusluk' iddiaları düşmüştür. Verilen cezanın gerekçesi, 'gizli kalması gereken bilgileri açıklamak'tır. Ama her zamanki gibi mafyatik troller devreye giriyor ve arkadaşımızı, mahkemenin bile suçlu bulmadığı 'casusluk' suçuyla sabaha kadar sosyal medyada linç etmeye çalışıyorlar. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği, bu davadan yargılanan diğer şahıslarla ilgili suçlama kalmamışken, milletvekilimiz Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşken, Meclis'in geçmiş uygulama ve içtihatları yok sayılarak düşürüldü. Millet iradesiyle inatlaşanlara, millet sandıkta dersini verir" dedi.

'BİZİ SOKAĞA ÇEKMEYİ BAŞARAMIZSINIZ'

Öztrak, Berberoğlu'nun kendisinin 40 yıl arkadaşı olduğunu belirterek, "Ne yaparsanız yapın. Ne Enis'ten ne de CHP'den; Kuran için, ezan için, bayrak için, vatan için, millet için, işgalcilere karşı göğsünü siper eden Kuvayımilliye ruhu dışında bir şey çıkaramazsınız. Bizi sokağa çekmeyi başaramazsınız. Ama yumuşak başlıyız dediysek de uysal koyun olmadığımızı, bileceksiniz, öğreneceksiniz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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