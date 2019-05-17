CHP'li Öztrak: Bu Sıkıntıları Çözmeye Çalışacaksınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şikayette bulunan vatandaşları tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan AK Parti Genel Başkanı'nın tehdit etme hakkı hiç yoktur. Bu iş adamları dertlerini kime anlatacak? Bu sıkıntıları çözmeye çalışacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile birlikte genel merkezde ortak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ekonomideki yangının her geçen gün büyüdüğünü söyleyerek, "Milletin aşı, işi küçüldükçe milletin sesi de yükselmeye başlıyor. Milletin şikayet sesleri yükseldikçe bu yangının sorumlusu, bu işten çok rahatsız oluyor" dedi.

'İŞ ADAMLARI DERTLERİNİ KİME ANLATACAK?'

Öztrak, 1 Nisan'dan sonra bir kumpasın düğmesine basıldığını savunarak şöyle dedi:

"6 Mayıs'ta da kumpas İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararıyla sona erdi. Şimdi 23 Haziran'a kadar bir seçim sürecini yaşayacağız. Yine seçim harcamaları olacak, yine iktidar ekonomiyle ilgili tedbir alma konusunda ayak sürüyecek. Bu böyle olunca da 1 Nisan'dan bugüne kadar reel sektörün, bu alınan karar nedeniyle üstlendiği kur farkı 113 milyar lira. 1 Nisan'dan bugüne kadar borsada şirketlerin kaybettiği değerin toplamı 55 milyar lira. İkisini toplayın neredeyse 170 milyar lira zarar var. Bu zararı iş adamı ediyor. İş adamını TÜSİAD temsil ediyor. Onun da yüksek istişare başkanı 'tedbir alın yandık' diyor. Siz demediniz mi 'ekonominin tek sorumlusu benim' diye, 'verin şu kardeşinize oyları; faizi, dövizi nasıl halledeceğiz göreceksiniz' diye. İşler ne hale geldi? Bugün hazinenin en son yaptığı ihalenin faizi yüzde 26. 2004 yılındaki faiz bu. Bu şikayette bulunan vatandaşları tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan AK Parti Genel Başkanı'nın tehdit etme hakkı hiç yoktur. Bu iş adamları dertlerini kime anlatacak? Bu sıkıntıları çözmeye çalışacaksınız."

'GENEL BAŞKANIMIZ DAVET EDİLMESEYDİ GARİP OLAN BU OLURDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından muhalefet liderlerinin 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek törene davet edilmesiyle ilgili Öztrak, "Ben bu davette hiçbir olağanüstülük atfetmiyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin en büyük muhalefet partisinin lideridir. Burada sözünü ettiğimiz bir devlet törenidir. Yine milletimizin vergileriyle yapılan bir törendir. Eğer genel başkanımız bu törene davet edilmeseydi garip olan bu olurdu" dedi.

CHP'NİN 19 MAYIS SAMSUN PROGRAMI

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP'nin 19 Mayıs'ta Samsun'da gerçekleştirilecek programını açıkladı. Kaya, "19 Mayıs 1919'un kaptanını ve bugünü yaratan önderimizi, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, MYK üyelerimiz, bölge milletvekili ve il başkanlarımız ve Türkiye genelinde her ili temsil eden gençlik kolları başkanlarımızla birlikte karşılayacağız. 19 Mayıs sabahı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Samsun'a hareket edecek. Saat 14.00'te devlet törenleri olacak. Devlet törenine milletvekillerimiz, MYK üyelerimizle birlikte genel başkanımız katılacak. Saat 16.00'da MYK üyeleri bir toplantı gerçekleştirecek. Saat 17.00'da CHP MYK'nın 100'üncü yıl bildirgesi parti sözcümüz Faik Öztrak tarafından açıklanacak. Daha sonra genel başkanımız Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Atakum ve İlkadım Belediye Başkanlarını ziyaret edecek. Saat 19.00'da illerden gelen gençlik temsilcileri ile genel başkanımız bir sohbet gerçekleştirecek. 19.50'de ise yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı yeryüzü iftar sofrası olacak. Saat 21.00'da ise bir ramazan şöleni ile programımız sona erecek" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA