CHP'li Öztrak: Bu paket adil de değil hukuki de değil
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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika

CHP'li Öztrak: Bu paket adil de değil hukuki de değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'te görüşülen Ceza İnfaz Yasası'na ilişkin, "'Bu paket adil de değil, hukuki de değil, insani de değil.

10.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:09
CHP'li Öztrak: Bu paket adil de değil hukuki de değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'te görüşülen Ceza İnfaz Yasası'na ilişkin, "'Bu paket adil de değil, hukuki de değil, insani de değil. Cumhur İttifakı, muhalefetin ve saygın hukukçuların hiçbir önerisini dikkate almadan, sayısal çoğunluğuna yaslanarak bu düzenlemeyi çıkarmaktadır" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yakın tarihin gördüğü en büyük küresel salgınıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Türkiye'de de salgın nedeniyle yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 908'e ulaştı. Hayatını yitirenler arasında doktorlarımız, sağlıkçılarımız da var. Bu kriz öncelikle bir sağlık krizi. Salgınla ön cephede, hastanelerde, acil servislerde ve diğer sağlık birimlerinde mücadele eden sağlık çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, salgının üstesinden gelmek büyük önem taşıyor" dedi.

'SALGININ TÜRKİYE'DEKİ YAYILIM HIZI DÜNYANIN DA DİKKATİNİ ÇEKİYOR'Öztrak, Türkiye'de koronavirüs salgınının hızla yayıldığını ifade ederek, "Bunun farklı nedenleri var. Koronavirüsün Avrupa'dan ülkemize girişinin engellenememesi, İran başta olmak üzere sınırlarımızda kontrolsüz göçün devam etmesi, umreden dönen yurttaşlarımız için gerekli tedbirlerin zamanında alınamaması, hastalığın pek çok şehrimize taşınmasına neden oldu. Salgının yoğunlaştığı şehirlerimizde, zorunlu karantina uygulamalarından kaçınılması da hastalığın yayılmasına yol açtı. Ülkemizde ilk teşhisin konmasından bu yana 31 gün geçti. Toplam 42 bin 282 yurttaşımız hastalığa yakalandı. Bu, aynı sürede gözlenen hasta sayısı itibariyle Almanya'nın yaklaşık 6 katı, İspanya'nın 4 katı, İtalya'nın ise 1,5 katı. Salgının Türkiye'deki yayılım hızı dünyanın da dikkatini çekiyor. Türkiye, tüm dünyada, en çok hastalık görülen 9'uncu ülke" ifadelerini kullandı.'BU PAKET ADİL DE DEĞİL'

TBMM'de görüşülen Ceza İnfaz Yasası'na değinen Öztrak, "Bu paket adil de değil, hukuki de değil, insani de değil. Cumhur İttifakı, muhalefetin ve saygın hukukçuların hiçbir önerisini dikkate almadan, sayısal çoğunluğuna yaslanarak bu düzenlemeyi çıkarmaktadır. Bu haliyle yapılan, toplum vicdanında çok derin yaralar açacak bir affa dönüşmüştür" dedi. 


Kaynak: DHA

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