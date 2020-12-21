CHP'li Öztrak: Bu kötü gidişi ortaklarımızla değiştireceğiz
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CHP'li Öztrak: Bu kötü gidişi ortaklarımızla değiştireceğiz

21.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:43
CHP'li Öztrak: Bu kötü gidişi ortaklarımızla değiştireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz jeostratejik konumuyla, genç nüfusuyla, dünyanını dört bir yanında tuttuğunu koparan girişimcileri ve iş insanlarıyla, doğru tedbirlere çok hızlı yanıt verebilen ekonomisiyle çok önemli bir potansiyele sahip.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz jeostratejik konumuyla, genç nüfusuyla, dünyanını dört bir yanında tuttuğunu koparan girişimcileri ve iş insanlarıyla, doğru tedbirlere çok hızlı yanıt verebilen ekonomisiyle çok önemli bir potansiyele sahip. CHP de bu potansiyeli harekete geçirebilecek bilgiye ve tecrübeye sahip. Biz bu kötü gidişi ortaklarımızla birlikte değiştireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirterek, "Çarşı pazar yangın yerine dönmüş. Eskiden 'peynir zeytinle karın doyurmak' diye bir laf vardı. Peynirin fiyatı, etin fiyatını geçmiş. Zeytinin yanına yaklaşılmıyor. Daha dün 'iki yumurta kırarım karnımı doyururum' denirdi. Şimdi 30'lu karton yumurtanın fiyatı 30 liranın üzerine çıkmış. Yumurtanın ederi tavuğu geçmiş, artık iki yumurta kırmak da lüks olmuş. Sofraların bereketi kaçtı" dedi.

'DEMOKRASİMİZİ HAYATA DÖNDÜRECEĞİZ'Milletin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyleyen Öztrak, "Ülkemiz jeostratejik konumuyla, genç nüfusuyla, dünyanın dört bir yanında tuttuğunu koparan girişimcileri ve iş insanlarıyla, doğru tedbirlere çok hızlı yanıt verebilen ekonomisiyle çok önemli bir potansiyele sahip. CHP de bu potansiyeli harekete geçirebilecek bilgiye ve tecrübeye sahip. Biz bu kötü gidişi ortaklarımızla birlikte değiştireceğiz. Bunu yeni kurallar, yeni kurumlar ve bunları hayata geçirecek liyakatli yeni kadrolarla yapacağız. Güçlendirilmiş yeni demokratik parlamenter sistemi, milletimizle birlikte kuracağız. Hukuk devletini yeniden ayağa kaldıracağız. Yoğun bakımdaki demokrasimizi hayata döndüreceğiz. Üretimi destekleyen politikaları, planlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu ülkede yaratılan refahı hakça paylaşacağız. Tüm bunları yaparken hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği kendimize nirengi noktası olarak belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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