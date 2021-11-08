CHP'li Öztrak: Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık

İZMİR (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili, "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı bitiminde CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, partilerine zam dolayısıyla şikayet telefonlarının geldiğini belirtti. Öztrak, "Millet kiralardaki artıştan illallah etmiş. Rakamlar da ortada. Son bir yılda ev kiraları; İstanbul'da yüzde 73, Antalya'da yüzde 71, Adana'da yüzde 65, Ankara'da yüzde 50, İzmir'de yüzde 49 artmış. Ama TÜİK'e göre, kiralardaki artış sadece yüzde 12,6. Yani TÜİK'in kira artışları, makyajlı enflasyonundan bile düşük. O zaman bu millet, neden yana yakıla kiralardan şikayet ediyor. 2021 çiftçimiz için çok sıkıntılı geçti. Ancak görünen o ki 2022, bu yıldan da zorlu geçecek. Çiftçi girdi maliyetleriyle artık baş edemiyor. Gübrenin yanına yaklaşılmıyor. Tohum, mazot almış başını gitmiş. Sarı saman olmuş, sarı altın. Geçen yıl bu zaman tonu bin 500 lira olan saman, şimdi 2 bin 200 lira" dedi.

Öztrak, "Burada şu soruyu sormak istiyorum; provokasyonla ilgili cumhuriyet savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan'a karşı yapılmış olsa ne olurdu? Şimdi dört koldan 'istifa' diye bağırıyorlar. İnsan merak ediyor; Erdoğan terörist başına 'sayın', şehitlerimize 'kelle', şehit babasına, 'karakteri bozuk' derken; kendisini eleştiren şehit anasını 4 yıl hapis istemiyle yargılatırken, çiftçimize 'ananı da al git' derken neden bu duyarlılığı görmedik? diye konuştu.