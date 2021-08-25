CHP'li Öztrak: Biz ve dostlarımız hazır, sandığı bekliyoruz
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CHP'li Öztrak: Biz ve dostlarımız hazır, sandığı bekliyoruz

CHP'li Öztrak: Biz ve dostlarımız hazır, sandığı bekliyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP'li Öztrak: Biz ve dostlarımız hazır, sandığı bekliyoruzCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin sandığı beklediğini ifade ederek "Paydaşlarımızla bir masanın etrafına oturacağız. Hak, hukuk ve adalet zemini üzerinde üretimi, verimliliği ve refahı artıracağız.

CHP'li Öztrak: Biz ve dostlarımız hazır, sandığı bekliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin sandığı beklediğini ifade ederek "Paydaşlarımızla bir masanın etrafına oturacağız. Hak, hukuk ve adalet zemini üzerinde üretimi, verimliliği ve refahı artıracağız. Biz ve dostlarımız hazır, sandığı bekliyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Sözcüsü Öztrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Toplantı gündeminin ilk sırasında Afganistan'daki gelişmelerin olduğunu söyleyen Öztrak "'Üç ayda düşer' denilen Kabil, 3 günde düştü. Havaalanı projesi de hayal oldu. Afganistan'da yönetim, Taliban'a geçti. Kabil ele geçirilmeden önce 'Mehmetçik, havalimanını Taliban'a karşı korusun' diye görüşmeler yapıyordu. Daha önce Taliban'a karşı korumak istediğiniz tesisi, şimdi de Taliban için mi koruyacaksınız?" diye konuştu.

'BİZ HAZIRIZ, DOSTLARIMIZ HAZIR'Türkiye'yi hep birlikte ayağa kaldıracaklarını belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Bu ülkeyi sevmek noktasında buluştuğumuz, tüm vatandaşlarımızı dostlukla kucaklayacağız. Biz bu ülkede üretimi yeniden canlandıracağız. Doğru planlamayla tarlada çiftçi alın terinin karşılığını alacak, mutfaktaki yangın sönecek. Paydaşlarımızla bir masanın etrafına oturacağız. Çağın şartlarının gerektirdiği yepyeni bir eğitim sistemini hep birlikte kuracağız. Hak, hukuk ve adalet zemini üzerinde üretimi, verimliliği ve refahı artıracağız. Biz ve dostlarımız hazır, sandığı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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